快訊／想看劉德華還有機會！9/22將進行第二輪抽選　釋出位置曝光

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▲劉德華演唱會將進行第二輪抽選，許多歌迷都很興奮。（圖／劉德華官方IG）

62歲天王劉德華將於10月31日至11月3日在台北小巨蛋開唱，這次為了防堵黃牛，特別採取「實名抽票制」，上個月底已經完成第一輪抽票，84萬人搶著登記抽選，但只有4萬人幸運中選。不過想看劉德華還有機會，今（20）日稍早「超級圓頂」在臉書透露，9月22日早上11點將進行第二輪抽選，除了首輪未結帳及退票的票券，這次還將公開紅紫2B視線部分遮蔽區的座位，而這次將以首輪未中選之登記者為抽選對象，無需再進行登記，中選者將由遠大售票系統自動通知。劉德華這次巡迴演唱會採「實名抽票制」，8月25日15點28分至8月30日15點28分開放登記報名，結果在8月31日11點28分出爐，這次總共有84萬人瘋搶，不過只有幸運的4萬名粉絲有機會可以進到演唱會現場，一睹天王風采。為了避免爭議，這次抽選時，他們也特別找來勝隼國際法律事務所律師到場見證。不過由於第一輪抽選後，有部分中選者未結帳或退票，因此主辦單位將展開第二輪抽選，這次也將釋出紅紫2B視線部分遮蔽區，讓更多歌迷有機會可以到現場觀看。超級圓頂稍早便在臉書指出，第二輪抽選預計在9月22日上午11點進行，第二輪抽選將以首輪未中選之登記者為抽選對象，無需再進行登記，中選者將由遠大售票系統自動通知。超級圓頂也提醒，第二輪中選者若在9月22日收到通知，務必確認中選的區域排號結果後，至9月24日中午12點前完成付款，逾期未結帳視為放棄購票資格。消息一出讓許多歌迷相當期待，表示「希望抽中」、「期待第2輪」、「神啊～抽中我吧」、「希望能抽中，這是最後的希望」、「總算等到第二輪，都快要心碎了。」先前劉德華得知有84萬名歌迷登記搶票，也感動表示，「距離上一次台北演唱會已經11年了，很想念大家，知道這麼多人來登記看我的演唱會，我很感動。非常感謝每一位支持我的朋友，我會以最誠摯的舞台呈現給大家，我們台北小巨蛋見，謝謝。」