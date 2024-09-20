美國南卡州將執行13年來首次死刑！死囚可自選注射、坐電椅或槍決

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▲民權團體在執行死刑前，仍疾呼請願停止執行死刑。（圖／美聯社／達志影像）

憲法法庭今（20）日下午3時於司法院憲法法庭宣判釋憲結果，判決死刑合憲，但嚴格限縮適用的犯罪類型及要件。全球目前仍有大約20個國家持續執行死刑，美國南卡羅來納州就將在當地時間20日下午6時執行死刑，這是該州13年首度執行死刑，南卡羅來納州法院已經駁回了律師的請求，現年46歲的死囚歐文斯（Freddie Owens）難逃死刑命運，他將可在注射藥物、坐電椅或接受槍決中3選1，若本人無法選擇，也可以交由律師決定。根據《美聯社》報導，南卡羅來納州法院上週駁回了律師的請求，現在能讓歐文斯逃死的唯一機會就是州長麥馬斯特（Henry McMaster）給予特赦減刑，共和黨籍的麥馬斯特表示，自己會依循傳統，等到行刑前幾分鐘，監獄官員打電話來做最後確認時，才會告知對方自己是否給予減刑。麥馬斯特透露，已經審閱過歐文斯的減刑請願書，但傾向於信任檢察官和陪審團的決定。南卡羅來納州一直都有執行死刑的傳統，之所以暫停13年未執行死刑，是因為既有的死刑注射藥物過期，而廠商拒絕繼續出售藥物給南卡羅來納州。最終南卡羅來納州通過新法案，改變了死囚注射藥物的內容，同時增加保密協議，不會揭露提供藥物的廠商，以確保供應來源，並增添了槍決的執刑方式，且允許死囚在注射、坐電椅和槍決中自行選擇。歐文斯被指控於1997年在一樁便利商店劫案中殺害了未能打開保險箱的女店員，因此遭判處死刑，而歐文斯在坐牢時，又殺害了獄友，被求處第2個死刑。歐文斯的律師認為，1997年商店劫案的判決存在爭議，因為檢方主要定罪的證據是搶劫同夥高登（Steven Golden）的證詞，而缺乏直接的客觀證據證明歐文斯殺人，且高登已在最近改口翻案，稱自己的同夥並非歐文斯。另外，檢方一直未能找到凶槍，除了證詞最主要的證據就是店內的監視錄影畫面，由於搶匪頭戴面罩，單從畫面也無法確認搶匪就是歐文斯。法官則認為，高登事隔多年在死刑執行前翻案口供讓人難以採信，且高登也說不出若歐文斯並非共犯，當年搶劫商店的同夥到底是誰。因此法院仍認定歐文斯就是搶劫商店的犯嫌之一，即使檢方沒有直接證據能確認是歐文斯開槍殺人，歐文斯依然是這起命案的主要參與者，律師的說法不足以阻止死刑執行。