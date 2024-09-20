不滿大法官玩文字遊戲　柯志恩批唬弄人民：為｢實質廢死」留巧門

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭今（20）日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。國民黨立委柯志恩說，雖然幾位大法官是｢廢死」的擁戴者，歷經諸多輿論的強烈抨擊，終於達成｢合憲」的解釋，但卻大玩文字遊戲，為｢實質廢死」留下轉圜餘地，這樣的釋憲結果實令人失望！為何台灣司法公義這一條路如此顛簸難行？！
柯志恩說，或許大法官們感受到社會對廢死的強烈反彈，不敢明目張膽與民意火車對撞，但仍將其個人廢死的理念隱藏在解釋文中，藉由｢限縮死刑範圍」為｢實質廢死」留下死裡逃生的巧門，顯然玩弄法律文字，企圖唬弄民眾。
柯志恩批，尤其解釋文讓37名死囚犯皆可再提起｢非常上訴」，只要檢察總長和司法部門利用｢非常上訴」或技巧性的拖延，讓死刑執行遙遙無期，則37名死刑犯都可死裡逃生，這樣的司法正義恐對被害家屬是殘酷的二度傷害，對渴望司法正義的人民更是一種虛假的｢欺瞞」！
柯志恩說，事實上，近年來法官對於罪大惡極的兇手幾乎以無期徒刑取代｢死刑」，換言之，用｢不判死刑」達到｢實質廢死」的結果，例如最近針對殘忍殺害女友、並悶死雙胞胎的兇手改判無期徒刑，令社會為之譁然！
柯志恩批，如今憲法法庭再次藉由釋憲文字對｢死刑」畫下紅線，｢死刑須限縮範圍」宛若替這些死刑犯撐起另一張保護傘，不僅對未來法官判案形成一道道無形枷鎖，更儼然為37名死囚犯找到｢非常上訴」而免於一死的護身符，例如，憲法法庭判決精神障礙或心智缺陷者，不得執行死刑，故而那位為詐領保險金而殺害母親、婆婆及丈夫的｢驚世媳婦」在未修法前，也不得執行死刑。
柯志恩說，死刑必須維持是絕大多數的民意主張，迄今許多國家也都認為死刑是適當且必要的懲罰，因為透過死刑才能讓受害者及其家屬得到一絲正義和公道的補償。只有被害者的家屬才有資格談是否原諒兇手，主張廢死者不該用自以為是的價值觀，試圖以少數人的理念強加於八成的社會大眾。非常遺憾，9月20日憲法法庭的解釋文，繼續讓台灣民意沸騰、不安與深深嘆息！
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯志恩批，尤其解釋文讓37名死囚犯皆可再提起｢非常上訴」，只要檢察總長和司法部門利用｢非常上訴」或技巧性的拖延，讓死刑執行遙遙無期，則37名死刑犯都可死裡逃生，這樣的司法正義恐對被害家屬是殘酷的二度傷害，對渴望司法正義的人民更是一種虛假的｢欺瞞」！
柯志恩說，事實上，近年來法官對於罪大惡極的兇手幾乎以無期徒刑取代｢死刑」，換言之，用｢不判死刑」達到｢實質廢死」的結果，例如最近針對殘忍殺害女友、並悶死雙胞胎的兇手改判無期徒刑，令社會為之譁然！
柯志恩批，如今憲法法庭再次藉由釋憲文字對｢死刑」畫下紅線，｢死刑須限縮範圍」宛若替這些死刑犯撐起另一張保護傘，不僅對未來法官判案形成一道道無形枷鎖，更儼然為37名死囚犯找到｢非常上訴」而免於一死的護身符，例如，憲法法庭判決精神障礙或心智缺陷者，不得執行死刑，故而那位為詐領保險金而殺害母親、婆婆及丈夫的｢驚世媳婦」在未修法前，也不得執行死刑。
柯志恩說，死刑必須維持是絕大多數的民意主張，迄今許多國家也都認為死刑是適當且必要的懲罰，因為透過死刑才能讓受害者及其家屬得到一絲正義和公道的補償。只有被害者的家屬才有資格談是否原諒兇手，主張廢死者不該用自以為是的價值觀，試圖以少數人的理念強加於八成的社會大眾。非常遺憾，9月20日憲法法庭的解釋文，繼續讓台灣民意沸騰、不安與深深嘆息！