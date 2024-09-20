半導體、觀光、食品合作　工商協進會與東經連簽MOU

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台積電在熊本建廠，帶動九州地區半導體產業，而日本東北則是僅次於九州的半導體重鎮，電子零件裝置及半導體製造設備占日本出口約2成。工商協進會理事長吳東亮與日本東北經濟連合會（東經連）會長增子次郎簽合作備忘錄（MOU），強化日台在科技半導體、觀光、食品等合作。日本東北地區所生產的電子零件裝置及半導體製造設備占日本出口的20%，東北大學更是世界材料科技中心。東經連則是日本東北地區最重要經濟團體，服務範圍涵蓋東北六縣（青森縣、岩手縣、宮城縣、秋田縣、山形縣、福島縣）和新潟縣，約有800名企業及團體會員。本次增子率領東北地區企業一行16人來台訪問，團員橫跨電力、金融、建築、食品、百貨、媒體等產業。他致詞表示，去年11月力積電宣佈擴建宮城縣工廠，深信台灣和日本東北地區將為全球供應鏈的韌性帶來巨大貢獻。未來除希望強化與台灣在科技半導體領域，亦盼在觀光、食品、農產品等促進合作。吳東亮致詞時指出，日本東北是半導體產業除了九州外，最令人關注的地區，相信在相關產業上雙方合作潛力無窮。日本東北近年積極發展再生能源，在日本海的海上風力發電的經驗，可與台灣的風電產業相互分享，而豐富的觀光與農漁產資源，亦可共同合作。工商協進會為加強台日經貿合作，已分別與日本東北、關西、九州、四國、北海道、中部地區等經濟團體連合會締結合作協議。面臨全球經濟情勢多變、地緣關係緊張、通貨膨脹及利率上升等經濟發展情況下，雙方強化在全球供應鏈市場上，期望透過MOU的簽署，加強雙方產業合作，共創商機，以提升台日在區域經濟上的地位。