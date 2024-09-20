不同意見書挺廢死！詹森林：死刑應被當成威力強大魔鬼　永遠封印

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37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭今（20）日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。不過大法官詹森林提不同意見書，直言反對死刑，認為《憲法》上剝奪他人生命的死刑，應被當成威力強大的魔鬼，永遠封印起來，並以對待一個「人」的態度，直接面對犯罪者，用合乎人性尊嚴的界限範圍內所有可能的手段，處理該特定罪犯的罪責問題。只有如此，才能真正落實《憲法》保障人權的精神。詹森林在不同意見書上說，面對死刑爭議，大法官應該清楚掌握，《憲法》所追求者，是公平正義的實現，還是報仇雪恨的痛快？死刑提供快速、直接實現正義的假象，用「惡有惡報」的承諾，給人們精神上的痛快與滿足。但是，一旦打開死刑的「潘朵拉盒子」，就永遠無法解決伴隨而來的生命權剝奪、人道主 義危機、罪刑不相當、標準恣意、誤判疑慮等各種疑難問題。詹森林說，對今天憲法法庭宣告，他當然無限遺憾；但對於本判決之多數意見殫精竭慮、煞費苦心，仍敬致最高敬意。支持死刑或反對死刑，若是本諸自己之良心認知，而非來自政客或其他有心人士之惡意操作，均應受到對方及所有人的絕對尊重。對於因他人故意犯罪而往生的被害人及其家屬，更應獲得所有人 最深的哀悼與慰問。詹森林提醒，多年來，在個案上，各級法院總是窮盡一切可能，避免作成死刑 之判決，法務部亦致力延宕死刑之執行。這種狀況未來是否改變，有待觀察，甚至堪憂。雖然今天憲法法庭宣告合憲，但他誠摯呼籲，各級法院及法務部切勿將此宣告當成國家對人民科處及執行死刑的「尚方寶劍」。因為，此宣告的核心意旨，應在藉由要求「最嚴密之正當法律程序」，而持續降低死刑在台灣的存在與執行。