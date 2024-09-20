川普威嚇猶太人：若賀錦麗當選 以色列2年內消失

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美國總統大選進入倒數一個半月，共和黨候選人川普（Donald Trump）19日向猶太裔選民拉票，但他卻語出驚人地向在場選民表示，若賀錦麗當選，以色列2年內就會消失，猶太人要對此負責。根據《路透》報導，川普19日出席華盛頓「以色列-美國委員會全國峰會」（IAC）場合，當場對支持民主黨的猶太裔選民嗆聲，先是抱怨猶太裔選民的民調，選擇賀錦麗的人高過他，後更揚言若賀錦麗贏得選舉，以色列可能在2年內不復存在。川普還稱，投給賀錦麗或民主黨的猶太裔應該要檢查一下腦袋，喊話猶太裔投給他，他會成為猶太裔的保護者，猶太裔在白宮最好的朋友，將使以色列再次偉大。但若猶太裔選擇賀錦麗，川普也撂話，猶太裔選民將對這一結果負部分責任，因為他們傾向於投票給民主黨。川普宣稱賀錦麗在美國猶太裔選民中的支持率達到60%，但未提到使用何項民調；皮尤研究中心（Pew Research Survey）最近的1項調查發現，美國猶太裔選民對賀錦麗的支持率高達65%，比川普的34%高出近1倍。猶太裔選民最大宗的地區在賓州，有超過40萬名猶太裔選民。