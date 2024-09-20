目前最紅夫妻「死侍」與「花邊教主」　美滿生活暗藏危機？　

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《到我們為止》全美大賣，男女主角卻鬧不和，是今夏最受矚目的影劇大八卦之一。（圖／美聯社）

▲黛咪摩爾（左）與布魯斯威利曾是好萊塢票房巨星夫妻代表，最後卻是離異收場。（圖／美聯社）

今夏全美票房表現最威的夫妻：《死侍與金鋼狼》男主角萊恩雷諾斯與另一半《到我們為止》布蕾克萊芙莉，加起來賣座數字直逼8億美元，使他們的演藝圈行情飆至最高點，幾乎要成為繼1990年代的布魯斯威利與黛咪摩爾後的又一對超級巨星夫妻。可惜布蕾克被傳與《到我們為止》導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼不和、賈斯汀還請了為強尼戴普和前妻安柏赫德打法庭戰時塑造良好形象的公關搶先出招，因而布蕾克受到一堆不利流言的影響，形象陷入危機。她選擇暫時低調，不要反擊，讓流言自行平息，現在看來似乎有點成效。她也被拍到和萊恩再度一起上街，夫妻間的感情也未被影響，但黛咪與老布最終離異收場，夫妻都是藝人、難保不被拿來互相比較，婚姻不易維持，萊恩與布蕾克的生活雖美滿卻也不能太掉以輕心。身材高大、外表搶眼的布蕾克萊芙莉，自從演出影集《花邊教主》名氣大開後，一直是時尚圈的寵兒，由於條件出眾又資源奇佳，很多人會將戲裡的驕縱大小姐套在她本人身上，她也不太會去解釋。這一次先是被指和挪威女記者訪談時耍大牌、態度差，又被挖出過去和《花邊教主》另一位女主角莉頓密斯特戲外並非朋友、相處尷尬，一連串的流言似乎想為她貼上「假面甜心」的標籤。妙的是，好萊塢似乎每隔一陣子都會有當紅女星落到這個境地，幾年前是安海瑟薇，現在就輪到布蕾克，布蕾克好在身旁有老公萊恩成為強大後盾，並沒有真的因此就意志消沉。事實上，萊恩雷諾斯《死侍與金鋼狼》大狂賣，早在各方預期之中，反而布蕾克的票房號召力，超乎各方想像，雖然《到我們為止》根據人氣頗高的小說改編，布蕾克以往幾乎沒成為扛起電影票房的主打焦點，片子在北美上映迅速賣破1億美元，讓大家見識到，她的吸引力可能比所有人以為的還要強大。看起來萊恩與布蕾克依舊很享受在拚事業之餘的幸福家庭時光，兩人一共有4個小孩，而在他們之前的「票房天王天后」夫妻檔布魯斯威利與黛咪摩爾則有3個女兒，曾經外界以為布魯斯和黛咪的結合可以長長久久，最終仍以離異收場，畢竟夫妻都在一個圈子裡，難逃被比較，會影響感情。萊恩與布蕾克若想逃過，顯然需要思考更不一樣的應對方式。過去萊恩明顯地比布蕾克當紅，現在布蕾克開始追上，競爭的情況恐怕會越來越激烈。