善用優勢加速轉型！中華郵政公司高雄郵局舉行新卸任局長交接

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▲中華郵政公司高雄郵局舉行新卸任局長交接儀式，各界人士與會。(圖／記者黃守作攝，2024.09.20)

▲中華郵政公司副總經理藍淑貞致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.20)

▲中華郵政公司高雄郵局局長尤素珍致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.20)

中華郵政公司高雄郵局於20日上午，在該郵局郵務大樓禮堂，舉行新卸任局長交接，由台南郵局副局長尤素珍接任，以利業務之運作。中華郵政公司高雄郵局新卸任局長交接儀式，是由中華郵政公司副總經理藍淑貞主持，財政部關務署高雄關關務長陳木榮、中鋼公司財務副總經理楊岳崑、海洋委員會主任秘書劉國列、海巡署東南沙分署分署長張尹俊、海巡署南部分署副分署長陳朝陽、高雄市政府勞工局局長江健興、高雄市產業總工會理事長林順基等人與會。會中，在中華郵政公司副總經理藍淑貞監交下，由高雄郵局代理局長張素貞將印信，交給新任局長尤素珍完成交接。中華郵政公司副總經理藍淑貞表示，卸任高雄郵局局長梁麗妍調任台南郵局局長，她擔任高雄郵局2年2個月任內績效優異，包括年度績效衡量、壽險超越巔峰競賽、局屋環境整建、房地資產營運績效、協助農產行銷、關懷獨居長者、協助弱勢團體等均有亮麗表現，深獲公司肯定，在經過屏東及高雄郵局逾4年的歷練後，再度回到故鄉台南，期借重其卓越的領導能力及管理才華，為台南郵局注入新的動能。新任高雄郵局局長尤素珍，是由台南郵局副局長陞任，尤局長服務郵局逾40年，由基層職務做起，公職進修榮獲總公司培育高階管理人員國立中山大學經營管理(高階經營)碩士學位，歷任高雄郵局企劃行銷科科長、屏東郵局局長、台中郵局副局長、台南郵局副局長等職務。新任高雄郵局局長尤素珍指出，她接任高雄郵局局長後，將配合中華郵政公司總政策，因應人工智慧(AI)、數位化時代，善用優勢加速轉型，讓郵務、儲匯、壽險服務升級，並秉持一貫服務熱誠，傾聽各界意見善加整合，帶領高雄郵局全體同仁開創嶄新局面，持續為高雄鄉親提供更優質感動的服務。