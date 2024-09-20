秋季藝文饗宴！台糖邀民眾到百年橋頭糖廠體驗歷史

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▲橋糖社宅事務所係模仿荷蘭在東南亞殖民地的建築，建造於1901年，是橋仔頭糖廠最漂亮的一座古蹟本體（圖／台糖提供）

擁有123年歷史的台糖橋頭糖廠於即日起至11月17日期間推出一系列糖業文化活動，包含藝文展演、實境解謎遊戲以及台灣製糖株式會社首任社長鈴木藤三郎文化特展及聖觀音祈福，讓民眾在秋季來橋糖享受歷史及藝文洗禮。台糖表示，橋糖是國內首座新式現代化糖廠，園區現存的製糖工場、社宅事務所、日式木屋等糖業遺跡保存完好，亦被列為市定文化景觀保存區。台糖將在園區近期舉辦一連串藝文活動，其中「鈴木藤三郎文化特展」與鈴木社長故鄉的日本靜岡縣森町共同合作策展，期能讓更多人瞭解鈴木社長對台灣糖業的貢獻。9月21日「橋見秋藝濃」安排鳳凰擊鼓藝術團、唐心鼓樂團、IKA扯鈴、陶笛重奏樂團、胖叔叔說故事，還有雜耍、火舞及雲之彩舞蹈團等精彩表演。當日上、下午各有1場「糖藝工作坊」，以黑糖DIY製作黑糖紅龜粿及黑糖麻糬，採現場免費報名。「橋糖驚奇尋密」活動自10月18日至11月17日止，以園區古蹟建物為背景，透過實境解謎遊戲，讓玩家更深入瞭解糖廠歷史及文化內涵，揭開更多糖廠的秘密。活動重頭戲為11月16日舉辦的「鈴木藤三郎文化特展開幕暨聖觀音祈福」，展出台灣從傳統到工業化製糖歷史脈絡、鈴木社長主題事跡、與聖觀音之連結及相關文物書籍等。活動現場步道兩旁的參天樹木輔以日式和風祈福鈴、燈籠及鳥居布置，更聘請糖藝師傅「畫糖叔叔」及「吹糖叔叔」表演傳統民俗技藝，讓民眾在隆重祈福儀式下，充分感受橋糖的獨特魅力。