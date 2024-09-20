王彩樺出道40年入圍金鐘！花400萬買包包　曝光庭庭進軍影壇

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▲王彩樺出席《愛不止息》慈善晚會，提及首度入圍金鐘獎。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲王彩樺介紹自己的名牌包包，笑說才剛開封，揹不到10分鐘。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲曾馨瑩現身慈善活動，被問到好友賈永婕。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

台灣優質生命協會今（20）日舉行《愛不止息》慈善晚會，為獨居長輩募款，現場星光熠熠，理事長陳美鳳以及曾國城、巴鈺、王彩樺、曾馨瑩、廖威廉等人都到場共襄盛舉。王彩樺先前才透露自己去日本花了400萬買包，如今再度揹新包現身，她出道40年以節目《我們這一攤》首度入圍金鐘獎，提及此事，忍不住眼眶泛淚，也透露女兒庭庭已經開始拍電影，今天她才去探女兒的班。王彩樺出道40年首度入圍金鐘獎，以《我們這一攤》入圍益智及實境節目主持人獎，她坦言得知喜訊當下就哭了兩輪，「一次入圍滿滿感動，因為真的很辛苦，夜市是台灣最美的文化，小時候的快樂天堂，吃喝玩樂就在那裡，感謝電視台給這個機會，謝謝搭檔胡宇威。」她透露典禮當天的戰袍已經準備好了，但女兒不希望她穿得太裸露，笑說：「那開到肚臍。」王彩樺透露，女兒庭庭目前在拍攝公益電影，飾演女主角，她今天還特別去探班，庭庭也有特別發文，被問到庭庭是否會去金鐘獎支持她，她也體貼直呼：「女兒在拍戲，讓她專心拍，還在學習中。」先前她才透露自己花了4百萬買包包，現場她背了新包包現身，坦言這款包包要價10幾萬，「剛剛才開封的，揹不到10分鐘。」曾馨瑩現身慈善活動，坦言現在台灣進入高齡化社會，「很多長者都沒有陪伴者、照顧者，需要更多人關懷，需要更多人來幫忙。」被問到好友賈永婕上任101董座，她也透露：「當然恭喜，希望她加油，讓更多人看到台灣。」身為郭台銘的夫人，她被問及是否會去101多消費力挺，她笑說：「去101消費不是重點，但多買也是刺激消費。」對於賈永婕先前被威脅，她也擔憂表示：「替她擔心，希望社會更多正能量，不要有仇惡的心態。」