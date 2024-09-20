劉芒神隱消失9個月突宣布結婚了！峇里島夢幻婚禮大咖YTR都到場

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▲劉芒跟賓客一起拍婚禮動態Reels，曝光已經結婚好消息。（圖／劉芒IG)

▲▼劉芒消失9個月結婚了，阿滴到峇里島參加夢幻婚禮。（圖／阿滴IG)

知名YouTuber劉芒以「月老參拜術」影片爆紅，去（2023）年人設大翻車遭炎上，神隱9個月今（20）日終於更新社群發文，一發文就是大消息，曝光她跟男友尼尼的結婚大合照Reels。而參加她婚禮的有許多人氣YouTuber，包含阿滴、董仔夫婦、卡特等，阿滴也曝光參加峇里島婚禮的系列照片，氣氛十分浪漫。劉芒在今日晚間曝光婚禮的動態Reels，影片附文寫著「Welcome Dinner」，影片中她和老公坐在中央，身穿黑白色系的賓客們全都戴上墨鏡、面無表情，隨著鏡頭逐漸拉遠，大家都沒有說話，大家一起靜默拍片超級酷。忠實粉絲也留言力挺，「這陣子一直想到你，終於回來了」、「天啊！好想芒」、「恭喜你們」。而阿滴的限動則是曝光更多婚禮花絮，看得出來海島婚禮十分浪漫，他身穿白西裝觀禮，在夕陽下新人甜蜜擁吻，阿滴附上文字感嘆：「這畫面太經典。」劉芒去年人設翻車，起於被一位攝影師爆料，她對修圖吹毛求疵，還有多名廠商站出來控訴她遲到等不敬業，面對網友炎上，她發布道歉文章及影片，自此完全神隱，之前IG最後一次發文停留在2023年12月，YT追蹤人數目前64.1萬訂閱者。