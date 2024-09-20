大谷翔平價值3000萬的50轟紀念球跑哪去？球迷趕回家不給道奇球團

不可置信！學霸對決　全一般生臺大男籃半場領先UBA衛冕冠軍政大

記者廖聿偉/台北報導

臺大上半場領先政大。（圖／資料照，臺大提供）
臺大上半場領先政大。（圖／資料照，臺大提供）
第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽今(20)日在臺大體育館上演「學霸大戰」，地主臺灣大學對決UBA一級霸主政治大學，上半場戰況跌破眼鏡，地主臺大以38：31領先政大。全場臺大球迷歡欣鼓舞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣大學男籃目前仍在UBA二級打拼，碰上一級冠軍政大，原本預期會是一場一面倒的比賽，未料戰局卻出乎意料。

首節臺大靠著兩記三分球和奮戰不懈的防守，緊咬戰局，僅以7：13小幅落後。第二節更是出現戲劇性的戰況，後衛葛浩宇大爆發，單節三分球4投全中，狂砍12分，蔡秉杰也進帳7分，臺大不可思議輾轉戰局，半場反而取得7分領先。

上半場臺大僅發生6次失誤，三分球命中率突破3成；反觀政大並未派出主力球員，半場三分球14投僅2中，且出現多達11次失誤，意外陷入落後。

CBL／學霸對決！臺大主場戰UBA霸主政大　Fubon Angels也到場應援

臺大男籃越級打怪最終慘敗52分　主帥坦言：應變能力、經驗不足

CBL／臺大男籃今主場迎戰一級強權臺藝大　號召學霸校友進場應援

身材、經驗落差大！全一般生臺大全場30次失誤　逾50分不敵臺藝大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選