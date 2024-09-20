不可置信！學霸對決　全一般生臺大男籃半場領先UBA衛冕冠軍政大

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第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽今(20)日在臺大體育館上演「學霸大戰」，地主臺灣大學對決UBA一級霸主政治大學，上半場戰況跌破眼鏡，地主臺大以38：31領先政大。全場臺大球迷歡欣鼓舞。臺灣大學男籃目前仍在UBA二級打拼，碰上一級冠軍政大，原本預期會是一場一面倒的比賽，未料戰局卻出乎意料。首節臺大靠著兩記三分球和奮戰不懈的防守，緊咬戰局，僅以7：13小幅落後。上半場臺大僅發生6次失誤，三分球命中率突破3成；反觀政大並未派出主力球員，半場三分球14投僅2中，且出現多達11次失誤，意外陷入落後。