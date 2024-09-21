捐血一袋救人一命！產業園區管理局大發服務中心辦捐血活動

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▲產業園區管理局高屏分局大發產業園區服務中心與廠商協進會共同舉辦公益捐血活動，仍不忘與高雄市警林園分局在現場進行打詐宣導。(圖／記者黃守作攝，2024.09.20)

▲產業園區管理局高屏分局大發產業園區服務中心舉辦公益捐血活動，林園產業園區服務中心主任黃成龍也到場捐血，以行動支持社會公益。(圖／記者黃守作攝，2024.09.20)

▲產業園區管理局高屏分局大發產業園區服務中心舉辦公益捐血活動，大發產業園區服務中心主任黃宇斌(前排右3)與大發產業園區商協進會理事長劉正光(前排右4)到場感謝區內企業員工踴躍捐血。(圖／記者黃守作攝，2024.09.20)

經濟部產業園區管理局高屏分局大發產業園區服務中心與大發產業園區廠商協進會於20日，在大發產業園區警察駐在所前廣場，共同舉辦公益捐血活動，廠商協進會理事長劉正光率先挽袖捐血，以行動支持社會公益，並在區內企業廠商鼓勵員工踴躍捐血下，以紓解血荒，為需要的人提供援助。產業園區管理局高屏分局大發產業園區服務中心與大發產業園區廠商協進會公益捐血活動，是由大發產業園區服務中心主任黃宇斌與大發產業園區廠商協進會理事長劉正光共同主持，林園產業園區服務中心主任黃成龍、林園警分局副分局長黃國峰、大發產業園區警察駐在所所長黃旭德、大發扶輪社社長曾丞祥、大發產業園區廠商協進會總幹事劉汝惠等人與會，共同響應捐血一袋、救人一命的愛心捐血活動。產業園區管理局高屏分局大發產業園區服務中心與廠商協進會共同舉辦公益捐血活動，仍不忘與高雄市警林園分局在現場進行交通安全及防詐騙宣導，林園產業園區服務中心主任黃成龍也到場捐血，以行動支持社會公益。大發產業園區服務中心主任黃宇斌表示，捐血一袋不僅能救人一命，也能降低自身心臟病的風險，幫助他人的同時，也能照顧、定期追蹤自身健康，是件利人利己的美事，由於捐血是對人類健康事業的貢獻，是對社會公益事業的支持，能夠及時為需要血液援助的病患們帶來寶貴的生命之源，相信每位參與捐血的朋友，都會為自己的善舉感到驕傲和自豪，期望能有更多人參與捐血活動，將愛心發揮到極致，並持續關注社會公益事業，積極參與各種公益活動，為推動社會進步、建設美好社會，貢獻自己的力量。