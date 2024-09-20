看過嗎？王祖賢絕美清裝扮相港片處女作　獨家留給台灣！

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▲《皇帝開溜》中的王祖賢，造型漂亮，演出清新討喜。（圖／摘自HKMDB）

▲爾冬陞扮演《皇帝開溜》中的皇帝。（圖／摘自HKMDB）

▲《皇帝開溜》在香港未能在戲院推出，只在台灣上映。（圖／記者蘇詠智攝影）

日前返台現身台中素食餐廳、再度引起外界注意的資深女神王祖賢，曾是邵氏力邀赴港發展且大力栽培的玉女，當年邵氏高層看到17歲的她在電影處女作《今年的湖畔會很冷》演個純情女鬼，大為驚豔，馬上向擁有她電影合約的台灣影片公司外借她到香港，拍完一部片立刻又再用她主演另外一部片，而且都不用特別裸露或是有破壞形象的表演，讓曾經在邵氏電影裡被迫大膽演出的其他女星們好生羨慕。不過王祖賢備受期待的港片處女秀，觀眾左等右等都等不到上片，最後乾脆在香港繞過戲院，只有在她的家鄉台灣，才終於能在大銀幕上放映。邵氏找台灣演員赴港發展，行之有年，因為昔日台灣曾是港片最大的市場之一，重用台星、增加對台灣觀眾的吸引力，也是一種刺激票房的手段。不過王祖賢不同，她等於是在台灣最青澀的菜鳥，電影只拍過一部、還不滿20歲，雖然幸運被相中，但邵氏可著實對於該怎麼用她，傷了一番腦筋。王祖賢當然不能朝「豔星」的方向發展，如果要她裸露，她也不可能會答應，至於青春影片，看似最適合人生經驗不夠豐富、演技還待揣摩的她，因此原本安排她與在台灣也有不錯知名度的莫少聰合演一部講男女中學生靈魂互換、發生一堆糗事的喜劇《錯體人》（台灣上映時改名為《黃花閨男》），後來臨時又換了戲碼，竟要她扛起一度在香港很流行的「古裝美人大片」，那時一堆紅牌天后都演過這類影片，王祖賢差一點就要扮演清朝初年的秦淮佳人《董小宛》。之後不知是否董小宛的命運太曲折、對於還是新人的她難度過高，邵氏最後敲定她的第一部片子，還是清裝劇，卻整個調性大改變，讓她扮演個被逼與皇帝訂親、不願接受而女扮男裝逃家的相府千金，除了是古裝的造型，角色活潑、俏皮，和現代的少女沒有太大差異，讓她演來顯得可愛、討喜。這部片的片名，也取了個很吉祥的《天官賜福》。年紀輕輕的王祖賢，身旁雖有星媽陪伴，畢竟在片場還是被一群大男人包圍，加上剛到香港又不諳粵語，心裡還是有些忐忑，但邵氏很呵護她，《天官賜福》的導演魯俊谷是金門出生、10多歲才到香港，國語當然還能講，他那時已和後來的「包租婆」元秋論及婚嫁，對像小妹妹的王祖賢，就用國語教戲，方便她理解。而她在片中演對手戲的男主角，邵氏也派出當時算是旗下年輕小生中最大牌的爾冬陞，爾冬陞是能夠用流利的國語演戲的，王祖賢也不會覺得太難適應。《天官賜福》裡，王祖賢的表現頗讓邵氏滿意，因此殺青後，馬上又再找她和爾冬陞合作第2部片《再見七日情》，是部時裝劇，這次王祖賢演張國柱的情婦，爾冬陞雖然喜愛她，她的心卻沒怎麼在他身上。看起來，角色比較不適合她，但邵氏卻決定在香港先推出《再見七日情》，還排上了春節賀歲檔，用這個年度黃金大檔期，好好的宣傳了王祖賢一番，最後片子票房雖然只是普普通通，王祖賢在香港的知名度卻大大打開。在香港，《再見七日情》後發先至，成了王祖賢與當地觀眾見面的首部邵氏作品，回到台灣，香港春節賀歲片《再見七日情》拖到5月初勞動節才上映，由於當年邵氏在台已近強弩之末，《再見七日情》也沒有特別大的宣傳攻勢，台灣票房頗為慘淡，有些人甚至不知道已經下片了。《天官賜福》遲遲等不到香港上映的機會，台灣一度考慮在暑假檔推出，不料因不明原因押後，這一往後退，就等到邵氏在台不堪大半年電影連連賣垮、宣告要結束在台分公司的業務，包括《天官賜福》在內的10多部台灣還來不及上映的片子，全都賣給其他國片商來發行。也因此，《天官賜福》完成後一年多，台灣才在春季上片，改名叫《皇帝開溜》，儘管片名改掉，至少也在戲院裡推出，比在香港上不了戲院好得多。倒是王祖賢的星運比自己的作品命運還要好，已經因為外借給新藝城等其他影片公司拍片，曝光率與知名度又再大幅提升，《皇帝開溜》台灣上映時，她已算是年輕紅牌花旦，再也不像拍攝該片的那時，還是個沒啥經驗的影壇小菜鳥。