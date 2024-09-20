黃子佼性醜聞案獲不起訴！張小燕現身聚會笑了　好友李明依首回應

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▲蕭煌奇（左）和李明依（右）現身《愛不止息》慈善晚會，其中李明依被問及黃子佼風波。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

▲陳美鳳（中）被曾國城（左）笑虧條件太好，是「天花板」沒人敢追，右為巴鈺。（圖／記者吳昕蓓拍攝）

台灣優質生命協會今（20）日舉行《愛不止息》慈善晚會，為獨居長輩募款，現場星光熠熠，理事長陳美鳳以及曾國城、巴鈺、王彩樺、蕭煌奇、李明依等人都到場共襄盛舉。黃子佼案件先前以不起訴作結，恩師張小燕聚餐時展露笑顏的照片曝光，好友李明依也在聚會上，被問及此事，她首度回應。蕭煌奇坦言，他的生日要到了，接下來也將辦演唱會，會把所得都捐出來，「9月是公益月，做什麼都非常開心，進一己之力幫助更多人很幸福。」他也透露不清楚江蕙罹癌一事，但對方如果有開演唱會一定會去看。李明依被問到先前和張小燕聚餐，對方心情如何，直言：「心情都ok啊。」但對於黃子佼的風波，她僅一句話帶過：「這不是我關注的新聞。」表示他們的好交情在演藝圈裡很難得，每個月都會聚會一次。曾國城透露，他參加慈善晚會至少有5年時間，陳美鳳上任理事長後已經募款到不少善款，足見「最美歐巴桑」的超強魅力，開玩笑表示：「方姐都吃味了。」陳美鳳也表示，她當理事長後開始會有業績壓力，被問到接下來的繼任者，她立刻點名旁邊的曾國城，讓曾國城備受壓力，嚇到直呼：「妳走開啦！」全場頓時笑翻。陳美鳳先前傳出幫蘇晏霈介紹對象，她也解釋，就只是大家一起吃飯，她覺得當下氣氛很好，但談戀愛是年輕人的事，曾國城也為此下註解：「美鳳姐引進門，修行在個人。」由於陳美鳳和言承旭頗有交情，被問到對方是否加入協會，曾國城直呼，以言承旭的個性絕對願意，談到陳美鳳的新戀情，曾國城也笑虧：「她天花板誰敢追啊！」至於協會目前募款進度如何？曾國城大方回應：「已經募到4、5百萬，去年前年都在1千萬左右，如果都能這樣就太棒了，能夠幫助很多人。」今年他們開了33桌，曾國城笑說：「長輩每個都盛裝，像相親一樣，年紀最大是95歲的爺爺，畫完妝嘴巴笑到沒停過。」廖威廉因為剛工作結束就趕來參加活動，來不及盛裝打扮，還被會長紀寶如叨念，成為意外的可愛插曲。