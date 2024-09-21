921地震25週年！時間、規模、震度回顧　傷亡遠超0403花蓮大地震

1999年9月21日、25年前的深夜，位於台灣中部的「車龍埔斷層」宛如沈睡的巨龍甦醒，一瞬間釋放出巨大能量，緊接著規模7.3的強震發生，並以南投集集為震央向外傳遞能量，驚醒許多睡夢中的台灣人，並帶走許多條寶貴的生命，從此9月21日被定為台灣的「國家防災日」，25年後的2024年4月3日，花蓮也發生規模7.2大地震，成為台灣史上第二大地震，「地震是台灣人的宿命，唯有瞭解過去，才能面對未來的危機」，因此《NOWnews》也整理回顧，當年921大地震的相關歷史。
🟡921地震規模幾級？
經過事後調查，921大地震的芮氏規模高達7.3級，而美國地質調查局測得「地震矩規模」則為7.6至7.7，在震度部分，南投測得7級，雲林、台中、嘉義也有6級震度，且當時中央氣象局原本只將地震震度分級分成0級到6級，在921大地震嚴重肆虐後，和專家共同研討，最後再增加1個震度分級。
🟡921大地震發生時間？是民國幾年？
921大地震發生在西元1999年、民國88年的9月21日，詳細時間為凌晨1時47分。當時全台大多數民眾都處於熟睡階段，突如其來的劇烈搖晃導致多棟房屋倒塌，也讓許多人來不及逃生，且替後續救災衍生強大的不便。
時任氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分享，92的度劇烈搖晃讓他在睡夢中驚醒，不浪費任何1秒換好衣褲並呼叫計程車趕往氣象局；郭鎧紋提及，當時在車上和司機討論地震時，司機並無什麼感覺，但打開當年用BB call傳來的「9大都會區地震震度」資料時，郭鎧紋心想「這個出大事了，沒看過這麼強的地震。」
🟡921地震死亡人數？
據後續統計，921大地震共造成2417人罹難，其中以台中縣為最多、南投縣次之，全台5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。921主震發生後的1個星期內，總計有8次芮氏規模超過6的餘震， 1個月內發生約1萬餘震，其中有感餘震將近400次，直到1999年11月底，總計餘震發生了多達1萬4600次。
郭鎧紋說，當天地震中心集體大動員，除了忙著搜集921主震的數據外，還要同步觀測後續餘震，並替防災單位給予相關數據，在後續幾天心情其實都相當忐忑，最令人心累的是，他還要每4小時固定召開「地震說明記者會」。
🟡921震垮東星大樓
在921大地震當天，地下2層，樓高12層的東星大樓是台北市受災最嚴重、也是唯一倒塌的建物，東星大樓位於八德路虎林街口，當年一共造成87人罹難，也是921大地震傷亡人數最多的獨棟大樓。後續專家也推測，由於台北盆地四面環山，讓地震波得以聚集，且台北盆地土質鬆軟導致「場址效應」，進而讓震度放大釀成災情。
🟡為何每年921都有國家級警報？
台灣25年前歷經921大地震後，便將9月21日訂為國家防災日，會進行國家警報簡訊傳送、民眾避難等演練，今年則是在9月20日的上午9時21分以及10時，進行地震和海嘯的兩大情境演練。
🟡2024年0403花蓮強震
921大地震發生的25年期間，台灣同樣有許多大大小小的地震出現，但說到近期印象最深刻的，肯定就是2024年4月3日的花蓮7.2強震；當天上午7時58分09秒，花蓮壽豐鄉突發規模7.2地震，持續搖晃共大約98秒，最大震度達6強。
0403花蓮地震當下，由於是通勤時間，不少上半族都在高架橋、道路上感受劇烈搖晃，主震導致花蓮民宅倒榻，後續餘震更讓天王星大樓、統帥大樓出現傾斜，捷運環狀線還發生軌道梁柱位移的情況，共計18人死亡，1155人受傷。
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經過事後調查，921大地震的芮氏規模高達7.3級，而美國地質調查局測得「地震矩規模」則為7.6至7.7，在震度部分，南投測得7級，雲林、台中、嘉義也有6級震度，且當時中央氣象局原本只將地震震度分級分成0級到6級，在921大地震嚴重肆虐後，和專家共同研討，最後再增加1個震度分級。
🟡921大地震發生時間？是民國幾年？
921大地震發生在西元1999年、民國88年的9月21日，詳細時間為凌晨1時47分。當時全台大多數民眾都處於熟睡階段，突如其來的劇烈搖晃導致多棟房屋倒塌，也讓許多人來不及逃生，且替後續救災衍生強大的不便。
時任氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分享，92的度劇烈搖晃讓他在睡夢中驚醒，不浪費任何1秒換好衣褲並呼叫計程車趕往氣象局；郭鎧紋提及，當時在車上和司機討論地震時，司機並無什麼感覺，但打開當年用BB call傳來的「9大都會區地震震度」資料時，郭鎧紋心想「這個出大事了，沒看過這麼強的地震。」
🟡921地震死亡人數？
據後續統計，921大地震共造成2417人罹難，其中以台中縣為最多、南投縣次之，全台5萬1711棟房屋全倒、5萬3768棟房屋半倒。921主震發生後的1個星期內，總計有8次芮氏規模超過6的餘震， 1個月內發生約1萬餘震，其中有感餘震將近400次，直到1999年11月底，總計餘震發生了多達1萬4600次。
郭鎧紋說，當天地震中心集體大動員，除了忙著搜集921主震的數據外，還要同步觀測後續餘震，並替防災單位給予相關數據，在後續幾天心情其實都相當忐忑，最令人心累的是，他還要每4小時固定召開「地震說明記者會」。
🟡921震垮東星大樓
在921大地震當天，地下2層，樓高12層的東星大樓是台北市受災最嚴重、也是唯一倒塌的建物，東星大樓位於八德路虎林街口，當年一共造成87人罹難，也是921大地震傷亡人數最多的獨棟大樓。後續專家也推測，由於台北盆地四面環山，讓地震波得以聚集，且台北盆地土質鬆軟導致「場址效應」，進而讓震度放大釀成災情。
🟡為何每年921都有國家級警報？
台灣25年前歷經921大地震後，便將9月21日訂為國家防災日，會進行國家警報簡訊傳送、民眾避難等演練，今年則是在9月20日的上午9時21分以及10時，進行地震和海嘯的兩大情境演練。
🟡2024年0403花蓮強震
921大地震發生的25年期間，台灣同樣有許多大大小小的地震出現，但說到近期印象最深刻的，肯定就是2024年4月3日的花蓮7.2強震；當天上午7時58分09秒，花蓮壽豐鄉突發規模7.2地震，持續搖晃共大約98秒，最大震度達6強。
0403花蓮地震當下，由於是通勤時間，不少上半族都在高架橋、道路上感受劇烈搖晃，主震導致花蓮民宅倒榻，後續餘震更讓天王星大樓、統帥大樓出現傾斜，捷運環狀線還發生軌道梁柱位移的情況，共計18人死亡，1155人受傷。