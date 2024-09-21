921地震25週年！時間、規模、震度回顧　傷亡遠超0403花蓮大地震

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲921大地震當年替全台灣都帶來明顯的搖晃，尤其南投有7級震度，雲林、台中、嘉義也有6級。（圖／中央氣象署）

▲時任氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，921大地震當年的經歷他永生難忘。（圖／郭鎧紋提供）

▲回顧25年前921大地震，東星大樓87人罹難。（圖／翻攝維基百科）

▲0403花蓮大地震災情慘重，規模7.2在歷史上僅次於921大地震。（圖／NOWnews攝影中心）

1999年9月21日、25年前的深夜，位於台灣中部的「車龍埔斷層」宛如沈睡的巨龍甦醒，一瞬間釋放出巨大能量，緊接著，並帶走許多條寶貴的生命，從此9月21日被定為台灣的「國家防災日」，25年後的2024年4月3日，花蓮也發生規模7.2大地震，成為台灣史上第二大地震，因此《NOWnews》也整理回顧，當年921大地震的相關歷史。經過事後調查，，而美國地質調查局測得「地震矩規模」則為7.6至7.7，在震度部分，南投測得7級，雲林、台中、嘉義也有6級震度，且當時中央氣象局原本只將地震震度分級分成0級到6級，在921大地震嚴重肆虐後，和專家共同研討，最後再增加1個震度分級。921大地震發生在西元1999年、民國88年的9月21日，詳細時間為凌晨1時47分。當時全台大多數民眾都處於熟睡階段，，且替後續救災衍生強大的不便。時任氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分享，92的度劇烈搖晃讓他在睡夢中驚醒，不浪費任何1秒換好衣褲並呼叫計程車趕往氣象局；郭鎧紋提及，當時在車上和司機討論地震時，司機並無什麼感覺，但打開當年用BB call傳來的「9大都會區地震震度」資料時，郭鎧紋心想據後續統計，。921主震發生後的1個星期內，總計有8次芮氏規模超過6的餘震， 1個月內發生約1萬餘震，其中有感餘震將近400次，直到1999年11月底，總計餘震發生了多達1萬4600次。郭鎧紋說，當天地震中心集體大動員，除了忙著搜集921主震的數據外，還要同步觀測後續餘震，並替防災單位給予相關數據，在後續幾天心情其實都相當忐忑，最令人心累的是，他還要每4小時固定召開「地震說明記者會」。在921大地震當天，地下2層，，東星大樓位於八德路虎林街口，當年一共造成87人罹難，也是921大地震傷亡人數最多的獨棟大樓。後續專家也推測，由於台北盆地四面環山，讓地震波得以聚集，且台北盆地土質鬆軟導致「場址效應」，進而讓震度放大釀成災情。台灣25年前歷經921大地震後，，今年則是在9月20日的上午9時21分以及10時，進行地震和海嘯的兩大情境演練。921大地震發生的25年期間，台灣同樣有許多大大小小的地震出現，但說到近期印象最深刻的，肯定就是2024年4月3日的花蓮7.2強震；0403花蓮地震當下，由於是通勤時間，不少上半族都在高架橋、道路上感受劇烈搖晃，主震導致花蓮民宅倒榻，後續餘震更讓天王星大樓、統帥大樓出現傾斜，捷運環狀線還發生軌道梁柱位移的情況，共計18人死亡，1155人受傷。