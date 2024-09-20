黎巴嫩真主黨狂轟140發火箭彈報復！以色列再嗆：將為此付出代價

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黎巴嫩本週發生通訊設備連環爆炸案，黎巴嫩真主黨直指就是以色列所為，今（20）日真主黨朝以色列北部狂轟140發火箭彈報復，以色列鐵穹系統（Iron Dome）啟動攔截，戈蘭高地周遭濃煙四起，以色列外交部再放狠話，稱那些傷害以色列人的傢伙將付出代價。綜合外媒報導，以色列國防軍（IDF）證實，真主黨今日朝以色列發射140發火箭彈，主要遇襲地區在戈蘭高地周遭，梅隆（Meiron）與奈圖（Netua）也有遭到部分彈襲。以色列國防軍稱大多數火箭彈都在攔截後落到空曠處，各地消防和緊急救援部門出動撲滅火箭彈墜落造成的火勢，以色列國防軍稱這波襲擊沒有造成人員傷亡。為了反擊，以色列國防軍也派出戰機鬥轟炸了黎巴嫩南部地區多個軍事據點。以色列外交部表示，「毫無疑問，那些傷害以色列人民的人將付出代價」。黎巴嫩通訊設備連環爆炸之後，歐美多國紛紛呼籲各涉事方冷靜，切勿讓中東緊張局勢再升溫。不過真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）誓言報復，稱以色列的行為已跨越所有紅線，可被視為宣戰，強調在加薩戰事結束前，真主黨不會停止與以色列的戰鬥，也不會停止對加薩以及約旦河西岸人民的支持。