名家論壇》何仁崴／憲法法庭113年憲判字第8號判決法律分析

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中華民國目前業經死刑判決確定的37名聲請人，為中華民國最具爭議性的法律議題，考驗大法官的智慧。依照近年的國際現實面（歐洲議會與一些國際組織關切我國死刑議題），即便法律規定死刑的存在，終局判決宣告被告「死刑，褫奪公權終身」的情形幾乎不見所聞了。在大多數民眾仍支持死刑的存在與執行的國情下，「死刑」不單單只是法律議題，更涉及到多種層面的考量：被害者家屬對司法的信任、程序與人權的維護、刑罰的嚇阻效果、犯罪行為人是否能罰當其罪…，衡諸種種因素，憲法判決多達十七條主文中，雖在刑法實體法上仍保留死刑的刑度，卻使法院決定死刑的條件變得極為嚴格—有死刑刑度的規定須達「情節最嚴重」的程度、第三審程序需有辯護人並進行言詞辯論、法未規定的「各級法院合議庭法官一致決」始得科處死刑，以及審判時有精神障礙或其他心智缺陷，致訴訟上自我辯護能力明顯不足之被告，不得科處死刑；受死刑之諭知者如有精神障礙或其他心智缺陷之情形，致其受刑能力有所欠缺者，不得執行死刑等，幾乎達成實質廢死的效果。揆諸國內、國際局勢，這樣的判決主文，並不令人感到意外。基於程序正義，憲法判決就刑事訴訟法部分，給予被告充分的防禦權與程序參與權，是值得肯定的。尤以要將人以極刑使其永久消失在社會中，至少該踐行的法律程序須確實遵守，上訴第三審的程序更需要辯護人並進行言詞辯論，討論這個被告該不該處以極刑，這樣在毫無懸念的死刑終局宣告，也才能讓當事人與社會信服—死刑並不是隨便判的。很喜歡以前上刑事訴訟法時，老師送我們的第一句話：「你不知道真相是什麼」，足夠的程序保障，也是判決品質的指標。然而憲法判決中相當程度限縮死刑的判決形成與執行，形同幾乎實質廢死的決定，恐在國內仍會存在相當爭議與聲浪。未來可想見的，死刑規定將失去嚇阻犯罪的能力，以精神障礙或心智缺陷的能力作為辯護方向，幾乎會成為定番，就須有賴於精神醫學的發展使鑑定報告無可挑剔，為了逃「死」，行為人會不會想辦法「生」出一個精神耗弱狀態，間接致使精神病患者有再被污名化的可能？判決在各級法院間更加地來來回回，何種程度才達到「情節最嚴重」？最高法院發回下級審算不算是與「各級法院合議庭法官一致決」有所違背，而使得更審法院無宣告死刑的空間？這些議題日後想必持續發酵，法律學者與實務工作者亦會加以討論探究如何讓「法」更能「完美」，相形之下也是建立在日後可能被害者的犧牲上了。死刑的議題，今後也會持續在國內，受到全民的關注與討論著。●作者：何仁崴／ 律師●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至 opinion@nownews.com附錄：系爭規定一：刑法第271條第1項殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。系爭規定二：刑法第226條之1前段(妨害性自主罪結合犯)犯第二百二十一條、第二百二十二條、第二百二十四條、第二百二十四條之一或第二百二十五條之罪，而故意殺害被害人者，處死刑或無期徒刑。系爭規定三：刑法第332條第1項犯強盜罪而故意殺人者，處死刑或無期徒刑。系爭規定四：刑法第348條第1項(擄人勒贖罪結合犯，91年1月30日修正公布之現行法)犯前條第一項之罪而故意殺人者，處死刑或無期徒刑。系爭規定五：刑法第348條第1項(88年4月21日修正公布)犯前條第一項之罪而故意殺被害人者，處死刑。系爭規定六：刑事訴訟法第388條第三十一條之規定於第三審之審判不適用之。【註：第三十一條為強制辯護要件】系爭規定七：刑事訴訟法第389條第1項第三審法院之判決，不經言詞辯論為之。但法院認為有必要者，得命辯論。系爭規定八：刑法第19條第2項行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑。