Joel Embiid與76人續簽3年61.7億大約！放話：是時候帶來總冠軍了

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根據《The Athletic》知名記者Shams Charania報導，費城76人中鋒Joel Embiid今（20）日以3年1.93億美元（約合台幣61.7億）提前和76人球團達成續約協議，其中在2028-2029賽季是球員選項。加上這份3年的續約，恩比德目前現有合約總值為5年3.01億，為NBA史上第3大的合約。他在確定留下後也誓言要和Maxey及George攜手合作，拿下睽違41年的總冠軍。Embiid上賽季因傷僅出賽39場比賽，他場均可轟下34.7分11籃板5.6助攻。今年夏天76人找來Paul George，兩人將聯手與明星後衛T.Maxey攜手爭冠。靠著這一份合約，Embiid將成為史上第5位總薪水突破5億美元球員，同時5.15億美元的生涯總收入，也高居NBA史上第4。76人大筆銀彈留人，自然是希望投資能有所回報。Embiid效力76人已經達到9個球季，雖然這些年球隊都是季後賽等級的球隊，他也在去年拿下年度MVP獎，但76人始終無法衝出東區，距離爭冠球隊也差了一些水平。上賽季的季後賽首輪，76人以2：4不敵東區新興勁旅紐約尼克，球隊今夏為了補強鋒線戰力，從自由市場上找來George，希望能在20224-25賽季奮力一搏，拿下自1982-83賽季以來的首冠。確定續約後，Embiid也感到相當興奮，「我是76人的一份子，希望在這裡度過剩餘生涯。我作為一個來自喀麥隆的20歲孩子被選中時，我不知道能來到費城是多麼幸運的一件事情。經歷了所有的起起伏伏，這座城市和球迷們給了我一切，我非常感謝他們對我的包容。費城是我的家，是時候為這裡帶來NBA總冠軍了。」