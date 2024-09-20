64歲金嗓歌后突長囊腫淚崩！林淑容曝最新病況　親吐復出背後真相

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▲蔣偉文（左）接棒加入主持節目《音樂welcome》全新第三季，首集嘉賓金嗓歌后林淑容（中）分享動人故事。（圖／東風衛視提供）

東風衛視《音樂welcome》全新第三季改版注入新血，邀來知性暖男蔣偉文與企業領袖魏淑蓮攜手主持，為觀眾帶來成功人士的音樂與人生故事。首集邀來64歲金嗓歌后「小鳳飛飛」林淑容，她睽違多年再度亮相，分享復出背後的感人故事。雖然經歷情感波折、聲帶長囊腫受損及父母離世的悲痛，但她對歌唱的熱情始終未減。林淑容回憶，她因為情傷隱退樂壇多年，個性保守傳統的她直到27歲才初戀，當年男友創作的〈無言的結局〉成為她的代表作，但兩人的感情最終無疾而終，為了怕男方會再找她，一躲就躲了將近十年，林淑容還自嘲：「我們兩個還真的是『無言的結局』啊！」直到2007年爸爸生病對她說：「淑容，我很想在電視上看到妳唱歌。」因為爸爸的一句話讓她再度重返舞台。林淑容一復出馬上就有人來找她開演唱會，她卻在練唱時發現，一唱到高音，聲音就破掉，結果竟然是聲帶長囊腫，醫生當時直接對著囊腫注射類固醇，她整整一個月都無法講話，連跟家人溝通都用比手畫腳或是寫字，到了演唱會當天，她從頭到尾沒有一個音是準的，因為類固醇打下去，聲帶變得沒有彈性，林淑容唱完之後一個人躲起來偷偷地哭，甚至想說如果真的不會好，她就要放棄不唱了！最後在親友的鼓勵下，林淑容開始調適心情，天天運動，保持充足的睡眠，在2、3年間就恢復了百分之九十，她認為心情很重要，千萬不要自己嚇自己，現在的她就是把重心放在唱歌上，勤運動為演唱會準備，調整到最佳的狀態，她還預告接下來將舉辦演唱會，演出內容將涵蓋經典流行曲、台語歌曲及黃梅調。