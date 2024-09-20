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流浪乳牛貓見「廢棄貓跳台」超興奮！15秒片惹哭萬人：第一次玩耍

記者賴禹妡／綜合報導

▲一隻乳牛貓浪浪在路邊發現一個被廢棄的貓跳台，開心地爬上爬下玩耍，被發現時還害羞又警戒，興奮玩耍的身影曝光後，卻讓眾人一陣難過。（圖／翻攝自小紅書）
▲一隻乳牛貓浪浪在路邊發現一個被廢棄的貓跳台，開心地爬上爬下玩耍，被發現時還害羞又警戒，興奮玩耍的身影曝光後，卻讓眾人一陣難過。（圖／翻攝自小紅書）
路邊的流浪貓總是讓人心疼。中國一名網友近日拍到，有一隻乳牛貓浪浪，在路邊發現一個被廢棄的貓跳台，開心地爬上爬下玩耍，被發現時還害羞又警戒，15秒興奮玩耍的身影曝光後，卻讓萬人一陣難過，直呼：「貓生終於嚐到好玩的滋味。」

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社群平台小紅書近日瘋傳一段影片，有網友經過路邊廢棄的貓跳台時，發現有一隻流浪乳牛貓像是發現新玩意般，開心地在貓跳台上四處玩耍，不僅爬上爬下，還雙手扒著柱子狂踢，看起來非常喜歡。不過，下秒乳牛貓發現有人正在盯著牠看，馬上就停止玩耍，並警戒地回看對方，原PO也透露，當乳牛貓看到他拿出手機拍攝時，突然就不好意思玩了，似乎是無意間打擾到貓貓的興致。

▲（圖／翻攝自小紅書）
▲流浪乳牛貓像是發現新玩意般，開心地在廢棄貓跳台上四處玩耍，不僅爬上爬下，還雙手扒著柱子狂踢，看起來非常喜歡。（圖／翻攝自小紅書）
影片曝光後，網友們紛紛心疼留言，「家裡養貓的每次看到這種影片都很心酸」、「明明牠很開心卻感覺很可憐」、「感覺像是第一次看到貓跳台」、「貓生終於嚐到好玩的滋味」。也有人直言，二手貓跳台上會有前一隻貓的氣味，正常來說不對盤的同類會下意識排斥，但浪浪卻沒得選，有得玩就是最大的滿足，令人感到難過。

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