張鈞甯曬雜誌封面照！激似《流星花園》道明寺　遭酸大型翻車現場

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▲部分網友不願買單張鈞甯的新造型。（圖／IG ningchang0904）

42歲台灣女星張鈞甯，因演出過多部經典戲劇爆紅，像是《我在墾丁天氣晴》、《痞子英雄》、《白色巨塔》等，而她也憑藉著精湛演技和優雅氣質收穫大票粉絲，不過她近期登上雜誌《COSMOPOLITAN》10月號封面，卻被網友嫌棄造型怪異，尤其髮型還激似《流星花園》裡的「道明寺」，張鈞甯今（20）日透過IG曬出多張雜誌照，只見她一連換了多套服裝，不管是西裝裙裝、風衣，還是洋裝等造型，都相當合適，氣場十足，更將她的鵝蛋臉襯托得更小、更精緻，不過張鈞甯戴髮帶的髮型卻始終沒變，這點也掀起網友議論，指出將瀏海束起的髮型與偶像劇《流星花園》裡的道明寺的造型十分相像。不過仍有不少忠實粉絲認為，張鈞甯就算是道明寺造型，也依舊氣質滿滿：「美麗都無法形容」、「妳好美啊」、「感覺30年後妳還是這麼年輕」、「姐姐又美又酷！」、「堅定走好每一步」、「好有氣質」、「太颯了」、「有點女強人那味了」、「很高級的臉，清冷感。」事實上，於2001年風靡全亞洲的偶像劇《流星花園》，主角道明寺由現年45歲的男星言承旭飾演，在當時引起轟動，而他在劇中戴著髮帶、讓頭髮豎起的造型，在那個年代其實相當流行，如今張鈞甯的造型疑似是在致敬復古風格，也讓網友掀起兩派論戰。