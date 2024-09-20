林子偉開轟！樂天桃猿7:1味全龍　中信兄弟封王魔術數字減為M8

林子偉開轟！中職樂天桃猿今出戰味全龍，樂天由先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）主投7.1局僅失掉1分，加上林子偉開轟，終場樂天桃猿以7:1擊退味全龍隊，加上中信兄弟贏球，下半季封王魔術數字減為M8，龍隊接下來大巨蛋出戰中信兄弟，可能決定戰局。魔神樂生涯對戰龍隊5場全贏，對戰5戰5勝0敗，防禦率僅0.74，本季12勝3敗，防禦率僅2.08。
魔神樂變屠龍手 先發沒輸過
樂天桃猿在1局下就展開攻勢，林立、朱育賢選到保送後，林承飛敲出二壘安打送回2分，接著林智平擊出的球造成游擊手張政禹傳球失誤，單局猿隊就拿下3分領先，加上3局下陳晨威敲出二壘安打後，梁家榮選到保送，林智平再敲2分打點二壘安打，樂天取得5分領先。
龍隊在5局上追回1分，不過6局下林子偉從先發投手郭郁政手中轟出陽春砲，隨後桃猿一、二壘有人時，陳晨威敲出安打再追加分數，終場樂天桃猿就以7：1獲勝，中斷2連敗。
樂天桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰主投7.1局，被敲出7支安打，沒有保送，送出6次三振，失掉1分，演出優質先發，奪下本季第12勝，也獲選為單場MVP。
魔神樂生涯對戰龍隊5場全贏，對戰5戰5勝0敗，防禦率僅0.74，本季12勝3敗，防禦率僅2.08。
富邦悍將今（20）日在高雄市澄清湖棒球場遭遇台鋼雄鷹，兩隊9局打完以3:3平手，不過因為下起大雨，比賽被迫暫停，之後也因雨裁定為和局。
富邦黃保羅先發5局失2分無關勝敗，台鋼 郭俞延先發5.2局失2分，1分責失，吉田一将後援1局無失分，兩隊3:3握手言和。
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樂天桃猿在1局下就展開攻勢，林立、朱育賢選到保送後，林承飛敲出二壘安打送回2分，接著林智平擊出的球造成游擊手張政禹傳球失誤，單局猿隊就拿下3分領先，加上3局下陳晨威敲出二壘安打後，梁家榮選到保送，林智平再敲2分打點二壘安打，樂天取得5分領先。
龍隊在5局上追回1分，不過6局下林子偉從先發投手郭郁政手中轟出陽春砲，隨後桃猿一、二壘有人時，陳晨威敲出安打再追加分數，終場樂天桃猿就以7：1獲勝，中斷2連敗。
樂天桃猿先發投手魔神樂（Marcelo Martinez）此戰主投7.1局，被敲出7支安打，沒有保送，送出6次三振，失掉1分，演出優質先發，奪下本季第12勝，也獲選為單場MVP。
魔神樂生涯對戰龍隊5場全贏，對戰5戰5勝0敗，防禦率僅0.74，本季12勝3敗，防禦率僅2.08。
富邦悍將今（20）日在高雄市澄清湖棒球場遭遇台鋼雄鷹，兩隊9局打完以3:3平手，不過因為下起大雨，比賽被迫暫停，之後也因雨裁定為和局。
富邦黃保羅先發5局失2分無關勝敗，台鋼 郭俞延先發5.2局失2分，1分責失，吉田一将後援1局無失分，兩隊3:3握手言和。