9月20日大樂透加碼狂發8組！12注爽中百萬紅包　中獎彩券行一次看

大樂透第113089期今（20）日晚間開獎，本期頭獎上看2.4億元，獎號為04、08、18、30、35、49，特別號為11，但派彩結果顯示頭獎未開出，目前已經連續8期槓龜，下期頭獎金額上看2.9億元，貳獎則開出4注，每注得66萬2714元。
至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，9月20日大樂透加開之33組100萬獎項開出情形：33組中開出8組，總中獎注數為12注，其中6組為單注中獎，1組為2注均分，1組為4注均分，本期尚有25組100萬獎項未開出，將於次期（9月24日）繼續加開。
🟡9/20完整中獎號碼
大樂透獎號：04、08、18、30、35、49，特別號為11。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
今彩539：04、07、30、32、38。
39樂合彩：04、07、30、32、38。
3星彩：191。
4星彩：6388。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。
📍第113089期（9/20開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/23
第6組：03、04、06、18、20、48
1注獨得100萬 宜蘭縣五結鄉五結路二段「金雞母彩券行」
第8組：03、07、17、29、33、49
1注獨得100萬 桃園市平鎮區育英路「晉億投注站」
第10組：10、23、27、33、41、48
1注獨得100萬 南投縣草屯鎮中正路「巨鑫彩券行」
第17組：06、08、18、20、22、29
1注獨得100萬 新竹縣竹東鎮仁愛路「富財發投注站」
第22組：04、10、18、25、31、32
1注獨得100萬 臺中市中區成功路「億發彩券行」
第25組：16、23、25、29、32、38
1注獨得100萬 新北市樹林區博愛街「億客發企業社」
第31組：10、20、23、24、30、40
4注均分100萬 新北市三重區文化北路「鉅發彩券行」、新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」、臺北市文山區羅斯福路五段「仁興發彩券行」、澎湖縣馬公市中華路「中華彩券行」
第32組：02、10、18、22、32、49
2注均分100萬 新北市八里區中華路2段「林旺旺投注站」、新北市新店區安康路三段「恩典滿溢彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
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🟡9/20完整中獎號碼
大樂透獎號：04、08、18、30、35、49，特別號為11。
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39樂合彩：04、07、30、32、38。
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4星彩：6388。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。
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第6組：03、04、06、18、20、48
1注獨得100萬 宜蘭縣五結鄉五結路二段「金雞母彩券行」
第8組：03、07、17、29、33、49
1注獨得100萬 桃園市平鎮區育英路「晉億投注站」
第10組：10、23、27、33、41、48
1注獨得100萬 南投縣草屯鎮中正路「巨鑫彩券行」
第17組：06、08、18、20、22、29
1注獨得100萬 新竹縣竹東鎮仁愛路「富財發投注站」
第22組：04、10、18、25、31、32
1注獨得100萬 臺中市中區成功路「億發彩券行」
第25組：16、23、25、29、32、38
1注獨得100萬 新北市樹林區博愛街「億客發企業社」
第31組：10、20、23、24、30、40
4注均分100萬 新北市三重區文化北路「鉅發彩券行」、新北市中和區景新街「威騰公益彩券行」、臺北市文山區羅斯福路五段「仁興發彩券行」、澎湖縣馬公市中華路「中華彩券行」
第32組：02、10、18、22、32、49
2注均分100萬 新北市八里區中華路2段「林旺旺投注站」、新北市新店區安康路三段「恩典滿溢彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼