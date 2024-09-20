深圳日童遇害　網傳父親公開信稱「不憎恨中國」：盼悲劇不再重演

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中國深圳日本人學校一名10歲男童，於18日上學途中遭44歲中國鍾姓男子持刀攻擊，導致腹部重創，最終搶救無效身亡。案件引發外界高度關注，而今（20）日網路也流傳一封遇害男童父親的公開信，署名自稱小山純平，表示自己不會憎恨中國，且會繼續為中日兩國之間的相互理解做出微小貢獻，以當做「對犯人的報復」，並稱自已唯一的願望就是「這樣的悲劇不再重演」。根據港媒《星島頭條》報導，這封網傳的遇害男童父親公開信中內容寫到，受害男童名叫沈航平，年齡10歲零8個月7天，為中日混血，父親是日本人，母親是在日本生活了近十年的中國人。公開信稱，航平非常喜歡昆蟲和爬行動物，是個擁有獨特眼力，能發現任何小生物的孩子。「他擁有比任何人都更為溫柔的心靈。從小就喜歡畫畫，是一個對語言很有天賦的孩子，能夠流利地使用日語和中文」。對於來到深圳展開生活，航平一開始很難適應當地的飲食，但最近，漸漸喜歡上了越來越多的中國食物。「如此突然地離開了我們，我完全沒有料到。現在，我的內心充滿了困惑和無盡的悲痛。我再也無法看到他如何成長，如何成為大人。無法保護他，這將成為我一生都無法釋懷的悔恨」。公開信表示，航平既是日本人，也是中國人，航平三歲前的大部分時間都是在中國妻子的家中度過，擁有日本和中國兩國根源。「我們不會憎恨中國，同樣，我們也不會憎恨日本。無論國籍為何，我們都將這兩個國家視為自己的國家。盡管風俗和文化存在差異，但我們比誰都清楚，大家都是一樣的人。因此，我不希望由極少數持扭曲思想的卑劣之人的罪行，來破壞兩國的關系。我唯一的願望就是，這樣的悲劇不再重演」。公開信也透露，航平曾說過「將來想成為像爸爸一樣的人」，男童父親表示自己從事中日貿易的工作，擔任著日本和中國之間的橋梁。「我只能盡全力成為一個他可以為之自豪的人，並且，繼續為日中兩國的相互理解作出微小的貢獻，這既是對我最愛的兒子的贖罪，也是對犯人的報復」。