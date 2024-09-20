降息強心劑未能延續！美股早盤主要指數齊跌　專家：不確定性仍高

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨宣布降息2碼，正式開啟降息週期，刺激美股19日大漲。不過，降息強心劑效果未能延續，美股20日開盤主要指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌66.00點、約0.16％；標普500指數下跌25.88點、約0.45％；那斯達克指數下跌101.90點、約0.57％；費城半導體指數下跌99.46點、約1.97％。根據《CNBC》報導，道瓊工業指數和標普500指數昨日均再度創下歷史新高，投資人居高思危，樂觀情緒似乎略有衰退，但過去的這一週美股各主要指數依舊大有收穫。嘉信理財集團（Charles Schwab）的投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）表示，股市這種波動震盪的現象可能會持續下去，雖然聯準會降息開啟了寬鬆週期，但市場仍有許多其他不確定性，包括很快第3季財報季將到來，以及11月的美國大選，桑德斯更用「房間裡的大象」來比喻美選對投資人的重要性。桑德斯指出，與緊縮週期時關注通膨數據不同，聯準會在降息週期將緊盯勞動就業市場的狀況，確保經濟成長步伐穩健，而最新的首次申領失業救濟金人數統計顯示目前情況還不錯，主要讓人擔憂的還是不確定性的風險。