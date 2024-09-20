公幼廚工低薪！教團憂成童食隱患　教育部：持續督導優化待遇福利

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全國教師工會總聯合會今（20）日指出，公立幼兒園的廚工普遍低薪，更有不少縣市是以時薪183元聘用部分工時的廚工負責幼兒每日的飲食，擔憂長期下來不利幼兒生理健康。教育部稍晚回應，113學年度補助協助各個地方政府轄內公立幼兒園依法增置廚工的人事經費約新台幣4.8億元，未來也將督導地方政府，持續優化廚工薪資待遇與福利。全教總表示，台灣目前僅有基隆市、台北市、新北市、新竹市、嘉義市、金門縣訂有公立幼兒園廚工薪資級距表，是以新竹市廚工起薪最高3萬2768元，嘉義市最低2萬7775元，同樣工作10年之後，則以台北市廚工的薪資最高3萬7520元，嘉義市最低3萬1204元，而且嘉義市的廚工工作10年之後的薪水，甚至不及基隆市、台北市、新竹市的廚工起薪。不僅如此，全教總說明，除了基隆市、台北市、新北市、新竹市、嘉義市、金門縣，還有不少縣市是以1個小時183元的時薪，採用部分工時聘用廚工負責幼兒每日的飲食，然而低薪的情況，卻也使得廚工的招募變得困難，而且每學期的招考人員通常無法滿額，長期下來恐怕不利幼兒的飲食品質與生理健康的發展情況，因此呼籲教育部、地方縣市政府善盡相關責任。教育部稍晚回應，公立幼兒園廚工的薪資待遇，是由用人單位依其擔任工作繁簡難易、責任輕重與應該具備的知能條件，自行議定。不過為了協助原公立幼稚園、托兒所配合《幼兒教育及照顧法》改制成為幼兒園依法配置足額人力，保障學前教保品質，教育部指出，已有補助協助各個地方政府轄內公立幼兒園依法增置廚工的人事經費，其中113學年度補助協助各個地方政府約新台幣4.8億元。教育部強調，將會督導各個地方政府持續優化廚工薪資待遇與福利。