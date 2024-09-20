大專校院學生參與學海計畫出國研修或實習　拓展多樣視野

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲教育部政務次長葉丙成致詞。（圖／記者林則澄攝，2024.09.20）

為了能與青年學子及社會各界分享教育部補助各大專校院選送學生出國研修及實習的具體成果，教育部於今（20）日辦理113年學海計畫受獎生心得分享記者會，頒發獎狀予8名成效優異的計畫主持人及26名優秀受獎生，並邀請林孟宇、劉芯妤、董雅綺及魏羽婕等4位受獎生代表分享海外學習成果。教育部為鼓勵大專校院學生赴國外大專校院研修或企業實習，擴展青年學子參與國際交流合作與職場體驗的機會，自96年起推動學海計畫，至113年7月底，累計受惠學生達5萬2,746人，獲補助學生前往國家多達87國。學海計畫旨在鼓勵大專學生赴國外大學研修學分或赴海外職場實習，分為4項子計畫：「學海飛颺」及「學海惜珠」為選送優秀學生及勵學優秀學生赴國外大學修讀學分、「學海築夢」及「新南向學海築夢」為選送優秀學生赴各國及新南向國家進行專業實習。本年度獲獎計畫主持人共8位，分別任職於國立成功大學、中國文化大學、淡江大學、國立勤益科技大學、國立臺北商業大學、元培醫事科技大學及臺北城市科技大學；另26名優秀受獎生來自國立清華大學、國立政治大學、中山醫學大學、中原大學、國立臺北科技大學、國立虎尾科技大學、樹人醫護管理專科學校、台南應用科技大學等21校，分別前往加拿大、日本、奧地利、泰國、新加坡等14個國家進行研修或實習。國立屏東大學劉芯妤於112年赴日本宮崎大學研修，因在校內工讀得知「學海惜珠」計畫讓經濟條件欠佳的學生也有出國開拓視野的機會，遂萌生出國交換夢想。赴日期間，因課堂作業及報告所需，芯妤常須介紹臺灣的文化及社經現況等，不僅認識日本也更加認識自己的家鄉。致理科技大學魏羽婕則是透過「新南向學海築夢」計畫於112年至越南明治重工營造(機械)股份有限公司實習2個月，第一次出國即達成海外職場與深度異國生活的雙重體驗。在越南的實習經驗，讓她提升越南語的聽說能力，更在回臺求職時，讓求職單位印象深刻，提高職場競爭力。中國醫藥大學董雅綺透過「學海築夢」計畫於112年暑假赴韓國醫院實習，印象最深刻是水蛭療法的實習過程，讓她大開眼界，而經由實習認識的韓國中醫朋友將成為日後跨國合作的臨床或學術夥伴，這段實習經驗將是未來在中醫養成路上的重要里程碑。國立陽明交通大學林孟宇經由「學海飛颺」計畫於111年赴德國阿亨工業大學研修1年，透過以英語和德語授課的課程，體驗到德國的大學與臺灣截然不同的學習互動氛圍及德國文化，並結交來自世界各地的朋友，獲得思考各國文化差異的機會。教育部表示，學海計畫鼓勵大專校院自行洽談國際合作及職場實習計畫，協助我國學子於在學期間，更深入認識自我並及早確認職涯發展方向。為鼓勵經濟及文化不利學生出國研修學分，預計114年將增加學海惜珠補助名額，以協助更多勵學優秀學生一圓出國夢想。未來教育部將秉持培育我國優秀人才的使命，持續推動學海系列計畫，讓青年學子赴海外研修或實習成為接觸國際社群的起點，以及踏入社會職場前的必備先修課。有志赴海外研修或實習的青年學子可向所就讀學校詢問學海計畫申請流程。