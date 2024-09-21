臺大主場經營受好評！還差點擊敗UBA大魔王政大　陳子威：壓力大

國立臺灣大學綜合體育館迎來第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽的重頭戲，臺大男籃主場對戰UBA強權政大雄鷹，臺大挾著地主優勢，打出精彩好球，上半場更領先政大達7分，可惜下半場體力和經驗不足等問題浮現，而政大則加強防守，並讓部分主力上陣，順利在第三節翻盤，終場政大78：69險勝臺大。
本場賽事吸引逾2000名觀眾入場，現場氣氛熱血沸騰，讓人感受到大學籃球主客場的無限魅力。雖然臺大男籃最終不敵政大雄鷹，但這支由全一般生組成的隊伍展現極高的抗壓性與拼搏精神，贏得在場所有觀眾的尊敬。
上半場臺大靠著兩記三分球和奮戰不懈的防守，加上後衛葛浩宇大爆發，在第二節單節三分球4投全中，狂砍12分，蔡秉杰也進帳7分，臺大半場取得38：31領先。
政大在第三節打出12：0的猛攻，才扭轉頹勢，並在第四節艱辛地守住戰果。政大主帥陳子威也盛讚，「臺大展現拚勁和企圖心，打出精采好球。同時臺大主場經營非常出色，這也給我們極大的壓力。」
臺大主帥林聯喜說，經歷前一場輸給臺藝大的教訓，本場比賽球員更專注，對於包夾、壓迫防守更有辦法應變，打出不錯的內容。
運動設施與健康管理碩士學程巧用社群媒體 打造大學運動品牌新典範
本屆CBL臺大男籃主場活動由臺灣大學運動設施與健康管理碩士學程的師生策劃與執行，學程林怡秀副教授表示，管理組學生從今年三月開始即著手規劃本屆臺大男籃主場行銷活動，將課堂上所學之場館管理、運動行銷、賽會管理、運動傳播等專業知識與CBL大學籃球主客場賽事結合，此賽事社群行銷亮點鎖定年輕人喜愛的迷因策略，結合運動明星的加持和創意梗圖的操作，以提升大學運動品牌社群熱度、校隊認同感和品牌形象。
今主場日成功創下臺大主場賽事的最高進場人數。比賽現場不僅有精彩的籃球對決，還有豐富的活動安排。包含臺大競技啦啦隊與Fubon Angels的演出成功點燃全場熱情，而中場的公益投籃賽，則邀請到臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士籃球隊、屏東麟洛國中籃球隊參與公益投籃活動，募款總金額達10萬元，全數捐助給屏東麟洛國中。現場觀眾填完活動問卷後即可抽獎獲得大魯閣棒壘球電子優惠券、搖搖杯、按摩球、可調式槓鈴等多項好禮，並在現場送出富邦勇士球員周邊商品與林志傑簽名球衣。
此次賽事的成功舉辦獲得多家贊助單位的全力支持，包括大魯閣集團、富邦育樂、臺北富邦勇士籃球隊、喬暘電子、旭榮集團、國立臺灣大學EMBA學生會、國立臺灣大學系統文化基金會、二次運球及飛活運動行銷的資源投入，不僅為賽事注入更多精彩與可能性，也成為大學運動發展的關鍵力量，眾多臺大校友和社區民眾也到場支持臺大運動代表隊，其凝聚力成為推動大學運動發展的重要基石。
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上半場臺大靠著兩記三分球和奮戰不懈的防守，加上後衛葛浩宇大爆發，在第二節單節三分球4投全中，狂砍12分，蔡秉杰也進帳7分，臺大半場取得38：31領先。
政大在第三節打出12：0的猛攻，才扭轉頹勢，並在第四節艱辛地守住戰果。政大主帥陳子威也盛讚，「臺大展現拚勁和企圖心，打出精采好球。同時臺大主場經營非常出色，這也給我們極大的壓力。」
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今主場日成功創下臺大主場賽事的最高進場人數。比賽現場不僅有精彩的籃球對決，還有豐富的活動安排。包含臺大競技啦啦隊與Fubon Angels的演出成功點燃全場熱情，而中場的公益投籃賽，則邀請到臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士籃球隊、屏東麟洛國中籃球隊參與公益投籃活動，募款總金額達10萬元，全數捐助給屏東麟洛國中。現場觀眾填完活動問卷後即可抽獎獲得大魯閣棒壘球電子優惠券、搖搖杯、按摩球、可調式槓鈴等多項好禮，並在現場送出富邦勇士球員周邊商品與林志傑簽名球衣。
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