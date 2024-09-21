臺大主場經營受好評！還差點擊敗UBA大魔王政大　陳子威：壓力大

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▲後衛葛浩宇大爆發，單節三分球4投全中，狂砍12分。（圖／臺大提供）

國立臺灣大學綜合體育館迎來第二屆CBL大學籃球主客場邀請賽的重頭戲，本場賽事吸引逾2000名觀眾入場，現場氣氛熱血沸騰，讓人感受到大學籃球主客場的無限魅力。雖然臺大男籃最終不敵政大雄鷹，但這支由全一般生組成的隊伍展現極高的抗壓性與拼搏精神，贏得在場所有觀眾的尊敬。上半場臺大靠著兩記三分球和奮戰不懈的防守，加上後衛葛浩宇大爆發，在第二節單節三分球4投全中，狂砍12分，蔡秉杰也進帳7分，臺大半場取得38：31領先。政大在第三節打出12：0的猛攻，才扭轉頹勢，並在第四節艱辛地守住戰果。本屆CBL臺大男籃主場活動由，此賽事社群行銷亮點鎖定年輕人喜愛的迷因策略，結合運動明星的加持和創意梗圖的操作，以提升大學運動品牌社群熱度、校隊認同感和品牌形象。今主場日成功創下臺大主場賽事的最高進場人數。比賽現場不僅有精彩的籃球對決，還有豐富的活動安排。包含臺大競技啦啦隊與Fubon Angels的演出成功點燃全場熱情，而中場的公益投籃賽，則邀請到臺大EMBA學生會、臺北富邦勇士籃球隊、屏東麟洛國中籃球隊參與公益投籃活動，募款總金額達10萬元，全數捐助給屏東麟洛國中。現場觀眾填完活動問卷後即可抽獎獲得大魯閣棒壘球電子優惠券、搖搖杯、按摩球、可調式槓鈴等多項好禮，並在現場送出富邦勇士球員周邊商品與林志傑簽名球衣。此次賽事的成功舉辦獲得多家贊助單位的全力支持，包括大魯閣集團、富邦育樂、臺北富邦勇士籃球隊、喬暘電子、旭榮集團、國立臺灣大學EMBA學生會、國立臺灣大學系統文化基金會、二次運球及飛活運動行銷的資源投入，不僅為賽事注入更多精彩與可能性，也成為大學運動發展的關鍵力量，眾多臺大校友和社區民眾也到場支持臺大運動代表隊，其凝聚力成為推動大學運動發展的重要基石。