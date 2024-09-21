降息預期消退！美股漲跌互現、道指再創新高　傳高通欲收購英特爾

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美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，正式開啟降息週期，刺激美股19日大漲。不過，隨著降息預期消退，美國股市週五收盤時，主要指數漲跌互現，表現趨於平淡，國際金價則再刷新紀錄新高，最高報每盎斯2625.82美元，急升1.51%。消息指，聯準會內部對於降息幅度的看法仍然不一。綜合《CNBC》等外媒報導，聯準會本週大幅下調利率，為2020年以來的首次降息，激勵股市週四走高，投資人基本接受了聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的說詞，即聯準會大幅降息是爲了支持經濟，而不是拯救經濟。聯準會理事沃勒（Christopher Waller）週五也表示，通膨下降的速度比他預期的還快，因此他支持降息2碼，他也是自宣布降息以來，首位發表評論的聯準會成員。Nationwide的投資研究主管哈克特（Mark Hackett）也指出，投資者將大幅降息視爲積極的催化劑，聯準會有效地說服投資人，大幅降息是維持經濟增長勢頭的主動措施，而不是穩定經濟增長的被動舉措，並表達出對聯準會有信心的樂觀態度。不過，議息會議時投下唯一反對票的聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）週五也透露，她反對一開始就大幅降息的原因，是為了避免外界產生錯覺，以為聯準會對抗通膨的工作已經完成、已戰勝通膨。20日收盤，道瓊工業指數上漲38.17點，或0.09%，收42063.36點；那斯達克指數下跌65.66點，或0.36%，收17948.32點；標普500指數下跌11.09點，或0.19%，收5702.55點；費城半導體指數下跌66.58點，或1.31%，收5000.06點。焦點個股方面，《華爾街日報》披露，半導體巨頭高通（Qualcomm）最近與英特爾（Intel）接洽，商討收購的可能性，激勵英特爾股價大漲3.31%，高通股價則下跌2.87%。報導指出，如果這筆交易成功，將成為有史以來最大的技術合併之一。聯邦快遞（FedEx）則因公布利潤大幅下滑，還下調了本財年的收入增長預期，股價大跌15.23%，該公司表示，主要是因美國客戶寄送的包裹減少，還有工資及其他成本的上漲。身為貨運業巨頭、經濟風向標之一，聯邦快遞股價暴跌一事引發關注。