英特爾螺旋式下滑！傳高通有意收購　成真將創科技史最大規模之一

《華爾街日報》披露，美國科技大廠高通（Qualcomm）有意收購英特爾（Intel），消息一經發布，激勵英特爾股價20日收漲3.31%，市值超過900億美元。截至發稿時間為止，2家公司都未回覆外媒置評的請求。
根據財經外媒《CNBC》報導，匿名消息人士透露，高通近期確實接觸了英特爾，商討收購事宜，但目前不清楚雙方是否已進入正式談判階段，具體的談判細節也不明。此次交易若成真，將成爲科技業史上，規模最大的併購案之一。
報導提到，英特爾曾是全球最大的晶片製造商，但近年呈現「螺旋式下滑」，邁入2024年後，英特爾的處境更加艱難，於8月發布了令人失望的財報，導致股價創下50多年來的最大單日跌幅，宣布裁員15%並停發股利，投資人質疑其昂貴的晶片製造和設計計畫，是否真有利潤空間及功效。2024年迄今，英特爾股價已累計下跌53%。
此外，該公司也錯過了近年引起華爾街關注的人工智慧（AI）熱潮，當前大多數先進的人工智能程式，比如ChatGPT，依賴的是輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），而非英特爾的中央處理器。
報導指出，雖然高通和英特爾在個人電腦、筆記本電腦等多個市場存在競爭，但2者營運模式不同，高通不具備自有生產能力，其晶片生產主要依賴台積電、三星等代工廠，而英特爾則具備自有的生產設施。然而，儘管高通的市場規模不及英特爾，其2023財年的銷售額爲358億美元，而英特爾的同期銷售額達到了542億美元，但高通在晶片設計領域的領先地位和創新能力，仍然具備相當競爭力。
不過，報導最後也點出，反壟斷和國安的問題，將爲這一潛在交易帶來巨大挑戰，近年大型科企併購交易屢屢遭到監管阻礙，比如2017年，博通（Broadcom）曾提出以超過1000億美元的價格收購高通，但出於國安考量，當時的川普政府喊停了這筆交易。2021年，輝達試圖收購安謀（Arm）的計劃，也因反壟斷問題而遭到美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）反對，隨後在歐洲和亞洲的監管壓力下，該交易於2022年宣布終止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導提到，英特爾曾是全球最大的晶片製造商，但近年呈現「螺旋式下滑」，邁入2024年後，英特爾的處境更加艱難，於8月發布了令人失望的財報，導致股價創下50多年來的最大單日跌幅，宣布裁員15%並停發股利，投資人質疑其昂貴的晶片製造和設計計畫，是否真有利潤空間及功效。2024年迄今，英特爾股價已累計下跌53%。
此外，該公司也錯過了近年引起華爾街關注的人工智慧（AI）熱潮，當前大多數先進的人工智能程式，比如ChatGPT，依賴的是輝達（Nvidia）的圖形處理器（GPU），而非英特爾的中央處理器。
報導指出，雖然高通和英特爾在個人電腦、筆記本電腦等多個市場存在競爭，但2者營運模式不同，高通不具備自有生產能力，其晶片生產主要依賴台積電、三星等代工廠，而英特爾則具備自有的生產設施。然而，儘管高通的市場規模不及英特爾，其2023財年的銷售額爲358億美元，而英特爾的同期銷售額達到了542億美元，但高通在晶片設計領域的領先地位和創新能力，仍然具備相當競爭力。
不過，報導最後也點出，反壟斷和國安的問題，將爲這一潛在交易帶來巨大挑戰，近年大型科企併購交易屢屢遭到監管阻礙，比如2017年，博通（Broadcom）曾提出以超過1000億美元的價格收購高通，但出於國安考量，當時的川普政府喊停了這筆交易。2021年，輝達試圖收購安謀（Arm）的計劃，也因反壟斷問題而遭到美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）反對，隨後在歐洲和亞洲的監管壓力下，該交易於2022年宣布終止。
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