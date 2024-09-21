死刑有條件合憲！人權會遺憾：「替天行道」無法預防悲劇再次發生

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37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭昨日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。國家人權委員會表示尊重，對此判決結果影響台灣人權進步發展感到遺憾，但「人權是永遠的追求」，國家人權會持續投注心力於防制酷刑、改革監所處境等司法人權。人權會說，台灣社會對於死刑存廢問題上，長期存在重大爭議，台灣社會長期維持極高比例的民意反對廢除死刑，是基於「為受害者伸張正義」及「亂世用重典」等重要社會文化背景。但是，國際上大多數國家的實踐經驗已經顯示，死刑在刑事制度上看似為被害人家屬及社會營造出猶如「替天行道」般的司法正義，實際上卻無助於犯罪過程的真相瞭解，也無法帶來更深層次的正義與補償需求，更無法有效預防類似悲劇的再次發生。人權會說， 廢除死刑已經成為人權保障的主流趨勢，全球約四分之三的國家廢除死刑。截至2024年8月，共112國完全廢除死刑、9國廢除普通犯罪死刑、23國實質上廢除（即過去10年均無執行死刑），僅剩中國、北韓、伊朗、沙烏地阿拉伯等55個國家仍然保留死刑。聯合國大會也從2007年至2020年通過8次決議，疾呼各國暫停執行死刑，並朝向全面廢除死刑進行。越來越多的國家已選擇放棄這一無法逆轉的終極懲罰，展現對人權保障價值的堅持。人權會說，基於對人權價值之堅持，台灣已將聯合國9大人權公約陸續國內法化，各級法院的判決也多有引用及參採相關國際人權規範。回顧2013年、2017年及2022年歷次兩公約國際審查的結論性意見與建議，國家人權委員會強調，政府應將《旨在廢除死刑的公民與政治權利國際公約第二項任擇議定書》納入國內法秩序，實現廢除死刑之宗旨，進一步保障生命權。人權會衷心希望，國家應在充分尊重生命權及人性尊嚴的前提下，修復因犯罪造成的創傷，以守護在黑暗中期盼正義的被害人家屬，使每個人的權利及尊嚴都能獲得應有的保障。