以色列狂轟黎巴嫩首都貝魯特！炸死至少14人　包含真主黨高階將領

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▲真主黨證實阿基爾死訊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

以色列與黎巴嫩的衝突，在本週的通訊裝置連環爆炸、造成嚴重死傷後，來到新一波高峰，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）誓言報復，並在20日朝以色列北部狂轟了140發火箭彈。然而，以色列隨即針對黎巴嫩首都貝魯特實施高強度打擊，並在一次空襲中，炸死了包含真主黨高階指揮官在內的14人。綜合《路透社》等外媒報導，以色列聲稱，針對位於貝魯特郊區的真主黨重要據點，發起打擊行動，黎巴嫩公共衞生部聲稱，這波攻擊已造成至少14人死亡，包含真主黨高階軍事指揮官、最高軍事委員會成員阿基爾（Ibrahim Aqil）；66人受傷，當中9人傷勢嚴重。隨著救援行動持續，死傷人數預計還會攀升。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明，表示以軍的攻擊目標相當明確。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）也重申，以色列的目的，就是要確保北方民眾能安全重返家園。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）指控，以色列襲擊的是人口稠密的住宅區，顯示其不重視人道主義、法律或道義考量，呼籲國際社會向以色列施壓。聯合國黎巴嫩問題特別協調員普拉斯哈特（Jeanine-Hennis Plasschaert）也直言，週五發生在貝魯特郊區、人口稠密地區的襲擊，是「極危險暴力循環的一部分，會造成毀滅性後果，必須馬上停止」。這次襲擊意味著以色列在不到2個月的時間內，二度針對真主黨重要指揮官發起攻擊，以色列7月才透過空襲，炸死真主黨的最高軍事指揮官舒克爾（Fuad Shukr） 。此次行動無疑將導致以色列與黎巴嫩真主黨的衝突急劇升級。