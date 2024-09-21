陳隨意超正女兒陳欣妤高鐵補唇釉！10秒畫面掀暴動：撞臉周子瑜

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▲陳欣妤搭高鐵時補妝擦唇釉，10秒影片po出後，至今累計84萬次瀏覽數。（圖／陳欣妤Threads）

▲陳欣妤（左圖右、右圖右）是陳隨意（左圖左）和謝宜君（右圖左）的寶貝女兒。（圖／陳欣妤IG、謝宜君臉書）

▲陳欣妤（右下）有穩定交往8年的男友（右1），過年時還有一起回家見過家長。（圖／陳欣妤IG）

台語歌手陳隨意、謝宜君結婚25年，育有一雙寶貝兒女，不只陳隨意夫婦是公眾人物，女兒陳欣妤的美貌同樣受到關注，目前也是小有名氣的網紅。日前陳欣妤在Threads上分享一段高鐵擦唇釉的10秒畫面，被讚外型神似女團TWICE成員周子瑜，吸引84萬次瀏覽、2.7萬人按讚。不少人被陳欣妤的美貌、氣質折服，紛紛搶當陳隨意的女婿，讓陳隨意一夕間成了「國民岳父」。陳隨意、謝宜君的女兒陳欣妤IG有4.2萬粉絲追蹤，24歲的她目前已經是頗具知名度的網紅，比起星二代身分，更引人關注的是陳欣妤的美貌。日前她在Threads分享一段約10秒長的影片，只見她搭高鐵時邊補唇釉還不忘對鏡頭微笑嘟嘴，仙氣十足。該影片曝光後，在Threads上累計84萬次觀看數，更有2.7萬人按讚，可見陳欣妤的清純臉蛋有多驚人。粉絲看了陳欣妤的影片也紛紛留言，「唇釉會好看是因為你漂亮，你真的好漂亮」、「有些人總以為是唇釉美，事實上我缺的是這張臉」、「可惡⋯妳的長相美哭我了，怎麼會有這麼正的人啊！謝謝妳發這影片，我的眼睛與心靈得到滿滿的慰藉，謝天謝地謝謝妳」。還有不少網友認為陳欣妤的外型猛一看像極女神周子瑜，更有粉絲猜測陳欣妤是否有整形？對此，陳欣妤無奈笑回：「是天生的，但我有畫修容！」態度相當親民。事實上，這並非陳欣妤首次因亮麗外型引發關注，過去也曾有網友把陳欣妤的照片貼到PTT表特板，讓鄉民看了為之暴動，更出現不少男粉絲搶當陳家女婿，紛紛留言叫陳隨意一聲「岳父」。但其實24歲的陳欣妤早就有穩定交往8年的男友，兩人從高中就開始戀愛至今，感情相當甜蜜；今年2月過年時，陳欣妤的男友也現身陳家聚餐，看來已經得到陳隨意、謝宜君的認可，是「準女婿」人選。