李多慧突喊「完蛋了」自爆1部位腫起來！剛結束美國之旅病況曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧昨日發文分享自己生病的消息，眼睛長針眼腫起來看起來淚眼汪汪。（圖／李多慧IG）

▲李多慧來台發展後人氣持續飆漲，活動、代言接滿滿。（圖／李多慧IG）

▲小龍女李多慧（左起）、小映、淇淇、林襄、霖霖今年9月才剛赴美交流參與應援。（圖／李多慧IG）

味全龍啦啦隊「小龍女 Dragon Beauties」的韓籍成員李多慧日前才和4名隊友前往美國，登上美國職棒大聯盟（MLB）球賽，幫亞利桑那州響尾蛇隊應援。隨後李多慧又回韓國休息了一陣子準備在今（21）日搭機回台，但昨日李多慧就透露自己生病的消息，她PO出一張眼睛泛淚的照片，原來是不小心長了針眼。眼睛腫起來讓她無奈喊道：「完蛋了」，擔心會影響後面行程，但她也幫自己加油打氣：「希望趕快好起來，然後（跟粉絲）見面吧」。李多慧昨日在IG限時動態發文，跟大家更新自己的近況，她用中文寫道：「從美國回來後在韓國休息了一段時間，明天要回台灣了！但眼睛生病了…希望趕快好起來，然後見面吧。」李多慧還附上一張腫眼照，看起來淚眼汪汪，這樣的情況也讓她感到相當無奈，擔心會影響之後的行程，直呼「完蛋了。」李多慧生病的照片曝光後，也引來不少粉絲關注，擔心李多慧是否休息的不夠充分；李多慧則自己轉發韓網對她的報導，經紀人回應媒體，雖然長了針眼但沒有太大的問題，只是擔心會影響外型，沒辦法跟粉絲用最棒的狀態見面。經紀人也表示，李多慧目前的行程滿檔，除了應援外還有廣告拍攝等活動，希望眼睛趕快消腫康復。據了解，李多慧回台後預計在明日現身台北世貿一館參加「秋季加盟展」，安排了表演和走訪各個攤位，想和粉絲近距離互動。而李多慧日前在美國MLB的精采表現同樣引發關注，14日一同前往美國亞利桑那州響尾蛇隊主場的小龍女還包含人氣十足的林襄、小映、霖霖、淇淇，5名啦啦隊女神登上美國職棒「台灣日」大舞台，依舊是人氣十足。當時也有不少台灣球迷到場幫啦啦隊員歡呼，更爭相和她們合照、簽名，宛如小型粉絲見面會，支持者的熱情參與也讓女孩們的美國之行留下珍貴深刻印象。李多慧在出發美國前也是卯足全力準備，甚至還先回到韓國收拾行李，和父母見面；10日李多慧就被抓包出現在韓國大邱的三星獅主場觀賽，當時有不少韓粉喊話李多慧「回韓國發展吧」。而李多慧短暫休息後就立刻動身前往美國，為了在飛機上獲得充足休息，甚至帶了卡通圖案的睡衣上機，搭機12小時養精蓄銳，才在美國舞台留下精彩表現。