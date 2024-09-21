黎巴嫩真主黨安檢失效！遭踢爆BB Call集體爆炸前「還在發新機」

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▲外媒報導，BAC公司執行長羅莎莉亞的母親聲稱，女兒正處於匈牙利特勤部門的保護之下。（圖／翻攝自X）

黎巴嫩17、18日接連發生呼叫器（BB Call）和對講機集體爆炸案，釀成嚴重傷亡，台灣金阿波羅公司、匈牙利BAC公司接連被捲入，調查仍在進行當中。而外媒《路透社》獨家消息，儘管黎巴嫩真主黨一直有在對電子產品進行檢查，但在BB Call集體爆炸前不久，都還有成員收到同品牌的新機，顯示真主黨安檢失效。據《路透社》報導，消息人士透露，真主黨1名成員，爆炸前一天才收到一台新的呼叫器，連拿都還沒拿出來，第2天它就在盒子裡爆炸了。另一名消息人士則稱，爆炸前幾天剛發給1名高階成員呼叫器，結果導致他的下屬受傷。熟知設備零件的消息人士指出，在爆炸的通訊設備內部，發現PETN爆裂物質，真主黨幾個月以來都沒發現，然而，該組織2022年起，都會針對運抵黎巴嫩的呼叫器進行檢查。不過也有安全人士認為，這類爆裂物用任何設備或掃描儀器都很難偵測到，但沒有進一步說明，真主黨是用什麼儀器掃描呼叫器。報導提到，儘管進行了檢查，但爆炸案的發生，以及這些設備在事發前不久仍被分配給成員，已經損害了真主黨作為伊朗在中東「反以色列聯盟」、「抵抗軸心」強大盟友的聲譽。此外，關於被捲入爆炸案的匈牙利BAC公司，《美聯社》引述執行長羅莎莉亞（Bársony-Arcidiacono Cristiana Rosaria）母親的說法，聲稱她受到不明威脅，目前人在安全地點，接受匈牙利特勤機構保護，並被建議暫時不要和媒體聯繫。