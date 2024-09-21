大谷翔平鬼神般表現締造「51-51」！美媒讚嘆：連小聯盟都沒看過

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（20）日在與馬林魚隊交手的比賽上，先是正式締造單季「50轟50盜」的成就，隨後則一舉再將紀錄推進至「51-51」，此役他繳出6安打、3支全壘打、10分打點的鬼神般成績，幫助道奇終場以20：4大勝，道奇也確定本季有季後賽可打。而大谷昨日的驚人表現，美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya則發文寫下：「大谷翔平實在是太瘋狂了，我甚至從來沒看過有人可以在小聯盟辦到這些。」
單場3響砲還跑出2盜 大谷成MLB史上第一人
根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya發文指出，大聯盟史上在過去還沒有任何1名球員，在單場敲出3響砲的同時，還能成功上演2次盜壘成功，而大谷如今真的成為MLB史上首名達標這項紀錄的選手。此外也沒有任何1位球員，能夠在複數次盜壘的同時，一舉打下17個壘打數。
鬼神表現連在小聯盟也沒看過 美媒頻頻讚嘆大谷
而Fabian Ardaya也對大谷昨役的表現，同樣給予大力讚賞，並寫下：「我自己過去從來沒看過，有人可以在小聯盟辦到上述這些事情。大谷翔平能夠在最高層級的棒球殿堂上，辦到這些事情，這真的太瘋狂了。」
數據網站《OptaSTATS》則提到，自打點從1920年被列為正式紀錄後，只有1位大聯盟球員生涯曾有過（無論是否為單場比賽），單場能夠繳出10分打點以上、6支安打以上、5支長打以上、3支全壘打以上、2次盜壘以上的數據，而這個人沒有意外，就是大谷翔平，能夠繳出這樣鬼神般數據，確實也令全世界球迷為之瘋狂。
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根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya發文指出，大聯盟史上在過去還沒有任何1名球員，在單場敲出3響砲的同時，還能成功上演2次盜壘成功，而大谷如今真的成為MLB史上首名達標這項紀錄的選手。此外也沒有任何1位球員，能夠在複數次盜壘的同時，一舉打下17個壘打數。
鬼神表現連在小聯盟也沒看過 美媒頻頻讚嘆大谷
而Fabian Ardaya也對大谷昨役的表現，同樣給予大力讚賞，並寫下：「我自己過去從來沒看過，有人可以在小聯盟辦到上述這些事情。大谷翔平能夠在最高層級的棒球殿堂上，辦到這些事情，這真的太瘋狂了。」
數據網站《OptaSTATS》則提到，自打點從1920年被列為正式紀錄後，只有1位大聯盟球員生涯曾有過（無論是否為單場比賽），單場能夠繳出10分打點以上、6支安打以上、5支長打以上、3支全壘打以上、2次盜壘以上的數據，而這個人沒有意外，就是大谷翔平，能夠繳出這樣鬼神般數據，確實也令全世界球迷為之瘋狂。