大谷翔平鬼神般表現締造「51-51」！美媒讚嘆：連小聯盟都沒看過

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▲MLB洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平昨（20）日完成「50轟50盜」的成就，此役他繳出6安打、3支全壘打、10分打點的成績，幫助道奇隊以20：4獲勝。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平2024例行賽全壘打一覽（圖片來源：美聯社／達志影像、NOWnews社群中心製）

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（20）日在與馬林魚隊交手的比賽上，先是正式締造單季「50轟50盜」的成就，隨後則一舉再將紀錄推進至「51-51」，此役他繳出6安打、3支全壘打、10分打點的鬼神般成績，幫助道奇終場以20：4大勝，道奇也確定本季有季後賽可打。根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya發文指出，，而大谷如今真的成為MLB史上首名達標這項紀錄的選手。此外也沒有任何1位球員，能夠在複數次盜壘的同時，一舉打下17個壘打數。而Fabian Ardaya也對大谷昨役的表現，同樣給予大力讚賞，並寫下：「我自己過去從來沒看過，有人可以在小聯盟辦到上述這些事情。。」數據網站《OptaSTATS》則提到，自打點從1920年被列為正式紀錄後，只有1位大聯盟球員生涯曾有過（無論是否為單場比賽），，能夠繳出這樣鬼神般數據，確實也令全世界球迷為之瘋狂。