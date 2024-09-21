百萬富翁剩25席！中秋大樂透100組　完整開獎號碼、中獎彩券行曝

7-11今起美式、拿鐵買一送一！冰淇淋紅茶6折　全家拿鐵第2杯10元

記者鍾怡婷/綜合報導

▲7-11有咖啡、冰淇淋紅茶10元多一杯，相當於單杯近6折優惠，還有國際咖啡日多款沖泡或盒裝美式、拿鐵買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11有咖啡、冰淇淋紅茶10元多一杯，相當於單杯近6折優惠，還有國際咖啡日多款沖泡或盒裝美式、拿鐵買一送一。（圖／記者鍾怡婷攝）
今（21）日週末出遊前先來杯咖啡！4大超商、通路推出限定咖啡優惠，7-11有咖啡、冰淇淋紅茶10元多一杯，相當於單杯近6折優惠，還有國際咖啡日多款沖泡或盒裝美式、拿鐵買一送一優惠，咖啡控必囤貨；全家即起拿鐵第2杯10元，現擠霜淇淋買一送一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月18日至9月24日
◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）
◾好時經典可可7杯370元，6.9折（原價75元、特價53元）

▲7-11精品燕麥拿鐵7杯500元。（圖／7-11提供）
▲7-11精品燕麥拿鐵7杯500元、香鑽水果茶7杯340元。（圖／7-11提供）


📍門市｜9月20日至9月22日
◾精品大美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲（圖／翻攝自APP）
▲精品大美式、冰淇淋紅茶第二杯10元。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾精品咖啡大杯以上第2杯7折
◾咖啡大杯以上第2杯7折
◾DyDo 日式黑咖啡／日式拿鐵咖啡，任選第2件10元

▲CITY CAFE X CITY PRIMA 國際咖啡日！大杯以上任選第2杯7折。（圖／7-11提供）
▲CITY CAFE X CITY PRIMA 國際咖啡日！大杯以上任選第2杯7折。（圖／7-11提供）
▲國際咖啡日DyDo咖啡任選第2件10元。（圖／7-11提供）
▲國際咖啡日DyDo咖啡任選第2件10元。（圖／7-11提供）
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，5折，原價150元、特價75元

▲西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，5折，原價150元、特價75元。（圖／7-11提供）
▲西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，5折，原價150元、特價75元。（圖／7-11提供）
📍門市｜9月18日至10月15日
◾雀巢同品牌指定品項任選買1送1，5折
可選雀巢咖啡三合一香滑原味盒裝、戀 金獎濾掛咖啡 野莓珍果風味／可可烤杏仁風味

▲雀巢同品牌指定品項任選買1送1，5折。（圖／7-11提供）
▲雀巢同品牌指定品項任選買1送1，5折。（圖／7-11提供）
📍門市｜9月18日至10月29日
◾冷藏咖啡飲品指定品項任選第2件5折
可選純粹喝咖啡（重乳拿鐵／重焙曼特寧／炭焙咖啡）、貝納頌（義式特濃黑咖啡／經典曼特寧咖啡／經典拿鐵咖啡）、貝納頌極品咖啡（莊園級／鑑賞級）
◾星巴克冷藏咖啡飲品指定品項任選第2件5折
可選星巴克特濃咖啡拿鐵罐／星巴克特濃咖啡拿鐵香草風味／星巴克派克市場黑咖啡
◾左岸咖啡館任選2件52元
◾喬雅任選2件55元

▲歡慶國際咖啡日，7-11指定時間眾多咖啡品項享優惠。（圖／7-11提供）
▲歡慶國際咖啡日，7-11指定時間眾多咖啡品項享優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲全家特大杯拿鐵10元多一杯，還有仙女紅茶10元多一杯。（圖／全家提供）
▲全家特大杯拿鐵10元多一杯，還有仙女紅茶10元多一杯。（圖／全家提供）
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）

▲「全家康康5」9月20日至9月22日限時3天。（圖／業者提供）
▲「全家康康5」9月20日至9月22日限時3天。（圖／業者提供）
📍門市｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾49元，7.5折（原價65元、特價49元）

📍門市｜即起至10月1日
◾經典／特濃美式、拿鐵任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）

▲全家美式、拿鐵任選第二杯7折；單品咖啡最低5折優惠。（圖／翻攝自全家）
▲全家美式、拿鐵任選第二杯7折；單品咖啡最低5折優惠。（圖／翻攝自全家）
📍APP｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，6.4折（原價65元、特價42元）

🟡OK mart
📍門市｜即日起至10月9日
◾大杯蜂蜜風味拿鐵8折（原價65元、特價52元）
◾大杯蜂蜜風味奶茶8折（原價65元、特價52元）
◾中杯莊園級美式加三峽金牛角麵包49元合購價，7折（原價70元、特價49元）

▲補班日優惠開跑，OK超商咖啡買2送1，有美式跟拿鐵。（圖／OK提供）
▲OK超商大杯蜂蜜風味拿鐵8折。（圖／OK提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大冰經典純奶茶半價，5折（原價50元、特價25元）➡️點此購買

🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）

▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）
▲經典美式大杯買8送10，原價45元、特價20元。（圖／美廉社提供）

全家冰品殺2.5折！北海道冰淇淋「119元→29元」　7-11雪糕買1送1

美式買8送10比半價便宜！7-11咖啡10元多1杯　全家霜淇淋買一送一

限5天！7-11氣泡水18元、零食20元　全家霜淇淋買一送一不限口味

今天快衝！7-11燕麥拿鐵6折「可寄杯」　全家拿鐵、奶茶10元多1杯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選