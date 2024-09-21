7-11今起美式、拿鐵買一送一！冰淇淋紅茶6折　全家拿鐵第2杯10元

今（21）日週末出遊前先來杯咖啡！4大超商、通路推出限定咖啡優惠，7-11有咖啡、冰淇淋紅茶10元多一杯，相當於單杯近6折優惠，還有國際咖啡日多款沖泡或盒裝美式、拿鐵買一送一優惠，咖啡控必囤貨；全家即起拿鐵第2杯10元，現擠霜淇淋買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜9月18日至9月24日
◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）
◾好時經典可可7杯370元，6.9折（原價75元、特價53元）
📍門市｜9月20日至9月22日
◾精品大美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月18日至10月1日
◾精品咖啡大杯以上第2杯7折
◾咖啡大杯以上第2杯7折
◾DyDo 日式黑咖啡／日式拿鐵咖啡，任選第2件10元
📍門市｜9月18日至11月12日
◾西雅圖盒裝咖啡全系列買1送1，5折，原價150元、特價75元
📍門市｜9月18日至10月15日
◾雀巢同品牌指定品項任選買1送1，5折
可選雀巢咖啡三合一香滑原味盒裝、戀 金獎濾掛咖啡 野莓珍果風味／可可烤杏仁風味
📍門市｜9月18日至10月29日
◾冷藏咖啡飲品指定品項任選第2件5折
可選純粹喝咖啡（重乳拿鐵／重焙曼特寧／炭焙咖啡）、貝納頌（義式特濃黑咖啡／經典曼特寧咖啡／經典拿鐵咖啡）、貝納頌極品咖啡（莊園級／鑑賞級）
◾星巴克冷藏咖啡飲品指定品項任選第2件5折
可選星巴克特濃咖啡拿鐵罐／星巴克特濃咖啡拿鐵香草風味／星巴克派克市場黑咖啡
◾左岸咖啡館任選2件52元
◾喬雅任選2件55元
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
◾特大桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾WA!COOKIES伯爵可可奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾葡萄王康貝特200P能量飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
📍門市｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾49元，7.5折（原價65元、特價49元）
📍門市｜即起至10月1日
◾經典／特濃美式、拿鐵任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，6.4折（原價65元、特價42元）
🟡OK mart
📍門市｜即日起至10月9日
◾大杯蜂蜜風味拿鐵8折（原價65元、特價52元）
◾大杯蜂蜜風味奶茶8折（原價65元、特價52元）
◾中杯莊園級美式加三峽金牛角麵包49元合購價，7折（原價70元、特價49元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾冰馥列白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾特大冰經典純奶茶半價，5折（原價50元、特價25元）➡️點此購買
🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）
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📍APP｜9月18日至9月24日
◾冰精品生椰拿鐵／冰精品燕麥拿鐵7杯500元，6.5折（原價110元、特價71元）
◾香鑽水果茶7杯340元，7折（原價70元、特價35元）
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📍門市｜9月20日至9月22日
◾精品大美式第2杯10元，5.5折（原價100元、特價55元）
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📍門市｜9月18日至10月1日
◾精品咖啡大杯以上第2杯7折
◾咖啡大杯以上第2杯7折
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📍門市｜9月18日至11月12日
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📍門市｜9月18日至10月15日
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可選雀巢咖啡三合一香滑原味盒裝、戀 金獎濾掛咖啡 野莓珍果風味／可可烤杏仁風味
📍門市｜9月18日至10月29日
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可選純粹喝咖啡（重乳拿鐵／重焙曼特寧／炭焙咖啡）、貝納頌（義式特濃黑咖啡／經典曼特寧咖啡／經典拿鐵咖啡）、貝納頌極品咖啡（莊園級／鑑賞級）
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可選星巴克特濃咖啡拿鐵罐／星巴克特濃咖啡拿鐵香草風味／星巴克派克市場黑咖啡
◾左岸咖啡館任選2件52元
◾喬雅任選2件55元
🟡全家便利商店
📍門市｜9月18日起至9月22日
◾特大杯拿鐵第2杯10元，5.7折（原價70元、特價40元）
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◾特大冰凍凍好喝奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
📍門市｜9月20日起至9月22日
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾自有品牌氣泡水500ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
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◾葡萄王康貝特200P能量飲買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾老楊經典方塊酥買1送1，5折（原價28元、特價14元）
📍門市｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾49元，7.5折（原價65元、特價49元）
📍門市｜即起至10月1日
◾經典／特濃美式、拿鐵任選第2杯7折
◾中杯單品美式2杯99元，6折（原價80元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾大杯單品美式2杯119元，5.5折（原價110元、特價60元）
📍APP｜即起至10月1日
◾大杯熱卡布奇諾2杯89元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾大杯熱卡布奇諾10杯420元，6.4折（原價65元、特價42元）
🟡OK mart
📍門市｜即日起至10月9日
◾大杯蜂蜜風味拿鐵8折（原價65元、特價52元）
◾大杯蜂蜜風味奶茶8折（原價65元、特價52元）
◾中杯莊園級美式加三峽金牛角麵包49元合購價，7折（原價70元、特價49元）
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🟡美廉社
📍門市｜9月19日至10月15日（可寄杯）
◾大杯經典美式買8送10，（原價45元、特價20元）