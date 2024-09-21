黎巴嫩通訊裝置連環爆　聯合國：恐構成戰爭罪

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）聯合國今天表示，黎巴嫩手持通訊裝置連環爆炸事件恐構成戰爭罪。黎巴嫩外交部長布哈比（Abdallah Bou Habib）指控以色列策劃這起「恐怖」攻擊。法新社報導，背後有伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員所使用的呼叫器和對講機在17日和18日接連齊爆，造成至少37人死亡，約3000人受傷。這些通訊裝置使用者事發當時正在超市購物、在街上或參加喪禮等，連日爆炸事件讓全國陷入恐慌。聯合國安全理事會（United Nations Security Council）應阿爾及利亞要求在今天緊急會商，討論黎巴嫩事件。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）在會中說：「國際人道法禁止在看起來無害的便攜式物品類中使用詭雷裝置。」他還說：「在平民中散播恐怖的暴力行為是戰爭罪。」他再次要求展開「獨立、嚴格和透明」的調查。黎巴嫩有關當局指控以色列是這波攻擊幕後黑手，並稱這些通訊裝置在進入黎巴嫩前就已藏詭雷。真主黨矢言報復，並自行對爆炸事件展開內部調查。圖克說：「我對這波攻擊的廣度和衝擊感到震驚。」他說「這些攻擊事件代表戰事新發展，通訊工具變成武器」，並說「這不能成為新常態」。布哈比在安理會會議上稱這場攻擊是「前所未見的殘忍和恐怖戰爭方式」。他說：「以色列這種恐怖主義侵略行為違反了國際人道法的基本原則。」他稱以色列是「流氓國家」。以色列並未對通訊裝置連環爆事件置評，但已說會擴大在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭範圍，納入黎巴嫩前線。以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）今天被問到通訊裝置爆炸事件時告訴媒體：「我可以告訴大家，我們將盡一切所能鎖定那些恐怖分子。」以色列稍早宣布今天對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，擊斃了真主黨精銳部隊指揮官。達諾說：「我們無意在黎巴嫩與真主黨進入戰爭，但我們不能繼續這樣下去。」達諾在安理會會議上說，以色列將「不惜一切代價」恢復北部地區的安全。他說：「如果真主黨不從我們的邊境撤退…透過外交努力，以色列將別無選擇，只能使出我們權利範圍內的任何手段。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1130921