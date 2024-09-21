啟動多雨模式！全台躲不過「一圖看週末天氣」　苗栗日雨量飆破百

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▲今天的降雨可以分為兩個部分，首先是北部、東半部地區受到熱帶低壓外圍雲帶的影響，全天都有短暫雨的機會；中南部地區則是在午後有熱對流發展，有陣雨或雷雨。（圖／中央氣象署提供）

▲今日起至9月23日，受低壓帶影響，環境不穩定度增大。（圖／取自「林老師氣象站」）

台灣今（21）日受低壓帶影響，水氣增多，首先北部、東半部全天都有短暫雨機會；中南部留意午後雷陣雨，從從昨天晚上開始一直有個小範圍氣旋滯留在苗栗、臺中沿海一帶，對流不斷消長，截至8時50分，全台日累積雨量在苗栗後龍鎮，雨量達到174毫米，並且今晚到週日雨最猛，是天氣最不穩定的時機，不排除會有局部的豪大雨，在排水不易的低窪地區可能會有局部積水的情況。「天氣風險 WeatherRisk」分析師李至晟預報指出，昨天下午在臺灣東方海面生成一個熱帶性低氣壓，雖然距離近，但目前看來沒有進一步增強為颱風的跡象，將在今天以穩定往西北進入東海後減弱為低壓。不過這也表示臺灣位於不穩定的低壓帶中，從昨天晚上開始一直有個小範圍氣旋滯留在苗栗、臺中沿海一帶，對流不斷消長，從昨晚到今天清晨局部雨量突破200毫米。幸好目前這個氣旋已經減弱，；中南部地區則是在午後有熱對流發展，有陣雨或雷雨，一樣會有局部較大雨勢的機會。出門還是建議帶上雨具。李至晟說明，在今天晚上起，隨著低壓帶接近，較強的西南風會先開始影響臺灣的南部地區；另一方面隨著中國大陸高壓東移，低壓帶北方的氣壓梯度增大，北部海面也會有較強的偏北到東北風。，不排除會有局部的豪大雨，在排水不易的低窪地區可能會有局部積水的情況。預計在下週一這個低壓帶會在臺灣附近斷裂，北方的低壓變成溫帶氣旋往東接近日本，南邊的部分進入福建廣東後，低壓帶的水氣減少，降雨才會逐漸緩和。另外近海的風浪在這段時間也都偏大，如果有搭乘海上航運的話最好出發前再確認航班資訊。而到了下週二後低壓帶減弱後，臺灣會回到西南到偏西風的環境，除了中南部沿海還是有短暫雨外，主要的降雨還是午後的西北雨；目前雖然模式預測下週後期因為大陸高壓東移，會有微弱的東北風南下，不過因為高壓位置偏北，強度也是強弩之末，並沒有顯著的冷空氣。不過熱帶洋面也會暫時歸於平靜，臺灣的天氣可望會比較穩定。氣象專家林得恩於臉書專頁「林老師氣象站」發文，目前台灣已啟動多雨模式，今日起至9月23日，受低壓帶影響，環境不穩定度增大，全臺降雨機會增大，局部地區易有短延時強降雨；其中，又以今、明2日，最為顯著。中南部地區（平地+山區）及東北部、北部、東南部地區更有間歇性陣雨或雷雨，降雨時間不限午後發生，降雨強度可達局部大雨或豪雨等級，其它地區及澎湖、金門、馬祖則有局部短暫陣雨或雷雨。