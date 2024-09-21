台灣不該被死刑綁架！廢死聯盟籲政府民間持續對話　打破仇恨循環

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37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭昨日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。廢死聯盟說，如果，憲法法庭堅守人權捍衛者的角色，宣示死刑違憲，將能引領台灣社會超越復仇、嚇阻的直覺反應，打破仇恨的循環，並開啟療癒創傷的可能。很遺憾，憲法法庭沒有這樣做。廢死聯盟說，從憲法法庭113年憲判字第8號判決可以看出，死刑制度並不如大家想像的那麼嚴謹，廢死聯盟長期以來指出，現行制度有諸多缺失：沒有全程的強制辯護、（2012年之前）第三審沒有言詞辯論、判決沒有一致決，以及精神障礙被告並未排除死刑的適用（行為時、受審時、受刑時）等問題；憲判字第8號判決肯認，以上均違反被告之訴訟防禦權及正當法律程序。廢死聯盟說，台灣到底何時會廢除死刑？未來將是一條更艱難的道路。但要強調，死刑依然違反台灣已經簽署的國際人權公約，因此113年憲判字第8號判決不應該成為政府落實公約的絆腳石。只要死刑存在，政府相關部門總是心存僥倖，以「台灣還沒有條件廢死」的假命題為理由，持續怠惰不作為，試圖用死刑來回應被害人的傷痛、用死刑來回應社會對治安的要求，卻不願花費心力去研議落實真正能保護社會、讓人民安心的政策，以至於很多的改革步伐無法前進。廢死聯盟呼籲，政府與民間還是應該持續的進行社會對話，死刑制度在民主國家不會是一成不變的面貌，尤其是歷經威權統治與民主化歷程的台灣，這不該是我們理所當然的選擇。對於獄政制度、更生復歸、社會安全、人權保障的想像與落實，不應被「死刑」綁架。