《航海王》真人喬巴背影超萌電粉絲！《魷魚遊戲2》來了12月登場

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▲0號先生（Mr. 0）克洛克達爾由《舞棍俱樂部》喬曼格尼洛（Joe Manganiello）飾演。（圖／Netflix提供）

▲星期天小姐（Miss All Sunday）妮可羅賓則由蕾拉阿波娃（Lera Abova）出演。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲》第2季來了，時序是在第一季主角贏得魷魚遊戲的3年後。（圖／Netflix提供）

Netflix Geeked Week 邁入第4年，本次舉辦規模超越以往，自9月16日開始為期四天，最後一天的活動更於美國亞特蘭大盛大舉行，一口氣看到10多檔節目的最新消息與獨家內容，包括《魷魚遊戲》、《航海王》、《星期三》等強檔作品。真人版《航海王2》即將推出，備受關注的喬巴終於現身，用背影跟粉絲見面，可愛的身影，瞬間爆擊大家，妮可羅賓飾演者則是來自俄羅斯的蕾拉阿波娃（Lera Abova）出演。創造全球熱潮的真人版影集《航海王》，打破真人版必敗魔咒，第2季正如火如荼拍攝，本次在Geeked Week又釋出兩位新角色，0號先生（Mr. 0）克洛克達爾由《舞棍俱樂部》喬曼格尼洛（Joe Manganiello）飾演、星期天小姐（Miss All Sunday）妮可羅賓則由蕾拉阿波娃（Lera Abova）出演，她深邃的五官及精緻臉蛋演出，被不少粉絲直呼超適合。不僅如此，在第2季的讀本幕後花絮中，受到大家喜愛的「喬巴」也將驚喜現身第2季中，喬巴沒找來真人演出，而是用擬真CG技術來還原。Netflix更釋出由小丑王子傑夫沃德 （Jeff Ward） 帶領一探《航海王》第2季馬戲團拍攝片場，一窺幕後製作的各種巧思。在贏得魷魚遊戲的3年後，456號玩家放棄前往美國的計畫，並帶著新的決心回來。《魷魚遊戲》第2季於Geeked Week釋出特別前導預告中，當456號玩家奇勳一開門的時候，面對的竟是戴著黑色面具的代表人物，一切熟悉的角色再度回歸，粉紅色侍衛與裝滿著獎金的巨型撲滿。「遊戲不會結束」。當奇勳再次醒來之後，他又發現自己回到這熟悉的場景中。影集第2季將於12月26日上線，由李政宰、李炳憲和魏嘏雋領銜主演。