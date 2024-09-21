趙露思帶2愛犬飛米蘭看秀被罵翻！粉護航揭真相　兩方看法掀論戰

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▲趙露思工作時也把愛犬帶在身邊。（圖／趙露思微博）

▲趙露思飛抵義大利，街頭美美拍宣傳照。（圖／趙露思工作室微博）

大陸女星趙露思演出《傳聞中的陳芊芊》爆紅，近年來主演《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等戲晉升一線女星，戲約不斷也是時尚寵兒，近日她帶著2隻愛犬doe、點點飛義大利米蘭參加時裝周，畫面曝光被愛狗人士炎上，認為她把狗當時尚道具，不忍心狗狗在飛機上待10幾個小時，但馬上有粉絲護航真正原因，2隻狗也是品牌邀請的貴賓，要一起參加活動。趙露思近期帶愛犬doe、點點現身機場，準備前往義大利參加時裝周，身穿該品牌白衣、白褲，看起來心情不錯，但此舉引起愛狗人士討論，批評她把狗狗當時尚單品，「寵物要忍受托運的風險」、「狗狗坐飛機很難受」、「把寵物帶來帶去不好吧」、「來回折騰這麼多時間，只為了自己時尚？」話題延燒，有粉絲出現解釋真正原因，狗狗也是品牌邀請的嘉賓，搭機期間，狗狗全程都在趙露思身邊，是寵物友好的航班，「你又不是狗狗，怎麼知道真實感受」、「趙露思對狗很好的，不會虧待」。她看秀時全程抱狗，一旁坐著蔡徐坤，他還抱她的狗狗玩了一會，兩人互動在微博造成話題。趙露思近期才剛殺青和陳偉霆合作《許我耀眼》，戲尚未播出就已經先紅，劇中飾演心機美人女主播，騙婚腹黑霸總，她被網友路透許多戲服，富家千金感穿搭話題滿滿，她的妝容也引起討論，引發整容疑雲，她人氣不受影響，活動代言接不完。