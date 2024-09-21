大谷翔平達陣史無前例「50-50」！山本由伸、克蕭今穿紀念T恤亮相

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MLB洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，昨（20）日在與馬林魚隊交手的比賽上，個人單場貢獻6安、（包括3發全壘打）、10分打點，並跑出2次盜壘成功成績，不但締造大聯盟史無前例的單季「50轟50盜」，更一舉將自己的紀錄推進至「51-51」。大谷翔平昨日在與馬林魚隊的比賽上大開殺戒，單場猛敲6安（包含3支全壘打），也正式達陣「50轟50盜」，道奇隊替大谷推出的這件「50-50」紀念T恤，則是以球隊的藍色作為基底，衣服右側胸前印有大谷滑壘的畫面，左側則是大谷拿著球棒準備打擊的英姿，並標示出「50/50」的數字。而賽前道奇隊在訓練時，根據美媒拍攝的畫面可以看見，就連「日籍最強投」山本由伸，以及賽揚強投Clayton Kershaw等人，也都穿著這件紀念衣服亮相。