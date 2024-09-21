中國政府嚴控媒體！分析：日童深圳遇刺案　資訊未必能公開

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中國深圳日本人學校一名10歲男童，18日在上學途中，遭44歲中國鍾姓男子持刀攻擊，導致腹部重創，最終搶救無效身亡。案件引發外界高度關注，有外媒分析，近年外國公民在中國遇襲頻率增加，但中國的媒體由國家控制，大多只能由官方發布聲明，男童遇襲案情最終恐難以結案公開。根據《自由亞洲電台》報導，不只是今年6月日本母子在蘇州遇襲、以及918當天發生的日童深圳命案，還有4名美國教師6月時也在吉林被刺傷，外國公民在中國的人身安全越來越受到關注。雖然當時中國政府承諾依法調查、懲處犯罪者，但迄今仍沒有公開案情細節。今年8月，美國駐中國大使伯恩斯還曾透露，事發後中方一直沒有提供關於襲擊者動機的更多細節，僅援引警方最初的說法，稱事件始於襲擊者在擁擠的人行道上，與其中1名教師發生身體碰撞和口角。美國耶魯大學、蔡中曾中國中心（Paul Tsai China Center）的高級研究員唐哲（Jeremy Daum）指出，上述幾起案件仍在中國調查，能公開的資訊有限，儘管過程涉及是否應該「主動披露」（active disclosure），以及確保一旦進入庭審程序，法庭、審判和證據都能公開透明；然而，中國的問題在於媒體並不自由，而是由國家控制，特別是有關事件牽涉國際關係時，只能由官方發布聲明。唐哲進一步表示，即便上述相關案情最終結案，中國法庭資料庫能顯示的資訊也相當有限，內容更像是判決紀錄，包括事實陳述、法律程序和法源基礎，而非英、美等國的詳細分析。此外，唐哲也認為，由於上述案件引起國內外許多關注，預計中方也會有所準備：「無論案情是否會上傳到資料庫，我的猜想是，在那之前，中國外交部或檢察官，就會提供精心策劃（well-curated）的訊息。」