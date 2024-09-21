國1南桃園段嚴重車禍！2車碰撞女駕駛「拋飛車外」　當場慘死

金阿波羅捲黎巴嫩爆炸案　士檢：無國人涉恐攻、勿過度臆測

社會組/綜合報導

▲黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀嚴重死傷，有外媒分析指出，呼叫器是由台灣製造商所製造，事件引發國際關注。士林地檢署主動介入偵辦後，強調未發現有外界所疑國人是否涉及爆炸恐攻具體情事，籲請大家不用過度臆測。（圖／取自X、美聯社、NOWnews合成）
▲黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀嚴重死傷，有外媒分析指出，呼叫器是由台灣製造商所製造，事件引發國際關注。士林地檢署主動介入偵辦後，強調未發現有外界所疑國人是否涉及爆炸恐攻具體情事，籲請大家不用過度臆測。（圖／取自X、美聯社、NOWnews合成）
黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（型號 AP924）於17日接連發生爆炸，已造成千人死傷，殘骸貼紙上發現台灣廠商金阿波羅公司，事件引發國際關注。士林地檢署主動介入偵辦，董事長許清光及匈牙利BAC公司在台辦事處承租人吳姓女員工被以證人身份約談，複訊後無保請回。

我是廣告 請繼續往下閱讀
消息傳出後，金阿波羅公司緊急發布聲明澄清，指出該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，為金阿波羅授權商標給匈牙利公司BAC Consulting KFT.製造，強調僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。

由於事涉國安，引發國際關注，士林地檢署火速剪報分案調查，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站偵辦，19日前往搜索金阿波羅公司及BAC公司等4處，查扣授權合約書、進口紀錄及帳冊等，並將許清光及吳姓女員工以證人身份帶回調查。

士林地檢署指出，本案迄未發現有外界所疑國人是否涉及爆炸恐攻具體情事，也籲請大家不用過度臆測，地檢署與相關單位仍將全力以赴查明原委，以確保國家、人民安全。

▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）
▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）

死刑釋憲有條件合憲！5死囚有活路了　可提「非常上訴」求生路

「蝸牛小米粽」釀3死 ！8人體內驗出托福松　找到一包拆封芬普尼

台37名死刑犯求釋憲！4大冤案喊冤有理　判死並非皆「罪證確鑿」

巧合！柯文哲遭上銬進囚車　10年前9月5日：登記參選台北市長

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選