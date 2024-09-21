金阿波羅捲黎巴嫩爆炸案　士檢：無國人涉恐攻、勿過度臆測

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▲金阿波羅公司聲明稿。（圖／翻攝自金阿波羅公司臉書粉絲專頁）

黎巴嫩真主黨成員使用的呼叫器（型號 AP924）於17日接連發生爆炸，已造成千人死傷，殘骸貼紙上發現台灣廠商金阿波羅公司，事件引發國際關注。士林地檢署主動介入偵辦，董事長許清光及匈牙利BAC公司在台辦事處承租人吳姓女員工被以證人身份約談，複訊後無保請回。消息傳出後，金阿波羅公司緊急發布聲明澄清，指出該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，為金阿波羅授權商標給匈牙利公司BAC Consulting KFT.製造，強調僅提供品牌商標授權，與該產品的設計與生產無關。由於事涉國安，引發國際關注，士林地檢署火速剪報分案調查，由國安專組主任檢察官周姿君指揮調查局國安站偵辦，19日前往搜索金阿波羅公司及BAC公司等4處，查扣授權合約書、進口紀錄及帳冊等，並將許清光及吳姓女員工以證人身份帶回調查。士林地檢署指出，本案迄未發現有外界所疑國人是否涉及爆炸恐攻具體情事，也籲請大家不用過度臆測，地檢署與相關單位仍將全力以赴查明原委，以確保國家、人民安全。