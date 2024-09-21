羅時豐侄子再上新片「腳踩大牛」畫面曝光！70萬頻道改名重新出發

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▲張敏慎新影片「十二聲笑！鼠虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬」，不僅標題獨缺生肖「牛」，封面照還是一張夾腳拖「踩著大牛」的插畫。（圖／不務正YA.侄子出租中YouTube）

▲張敏慎（右圖）身為頻道製作人，過去和羅時豐（右圖）拍出不少精彩作品。（圖／羅時豐、張敏慎臉書）

金曲歌王羅時豐和「侄子」張敏慎原先一起拍片，創立YouTube頻道「羅時豐D.L 不務正YA」收穫70多萬粉絲，但近日羅時豐和張敏慎拆夥，頻道過去影片全數下架，隨後也改名「不務正YA.侄子出租中」由侄子獨立經營重新出發。昨（20）日晚間侄子又再上新片，標題為「十二聲笑！鼠虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬」，但其中獨缺生肖「牛」，封面照卻是一張夾腳拖「踩著大牛」的照片，不禁讓人聯想羅時豐的綽號「大牛哥」，似乎意有所指。「不務正YA.侄子出租中」頻道13日上傳第一支新影片，標題為「拆夥內幕？沒有你要的血流成河...」，影片拍攝張敏慎南下參加菜市場攤商兒子「寶弟」的告別式，又順道拜訪了那些支持他的店家。而張敏慎昨晚又再度上傳第二支影片，標題為「十二聲笑！鼠虎兔龍蛇馬羊猴雞狗豬」，內容是上支影片的延伸，持續走訪力挺他的業者；被團隊其他人問到還好嗎？張敏慎樂觀回答：「還好啊，還可以呼吸，能登上新聞幾天的頭版，人生成就解鎖了。」不過仔細觀看影片標題，取十二生肖的諧音，但生肖中卻獨缺「牛」，而影片封面照片則是一張可愛插畫，有張敏慎標誌性的黑色夾腳拖，鞋子附近卻出現一個牛的圖案，頗有「腳踩大牛」的意味，也讓粉絲聯想到羅時豐的綽號「大牛哥」，認為張敏慎的封面照和標題都有所暗示，和「姑丈」羅時豐的心結或許還沒解開。該支影片的結尾張敏慎也回到老家和媽媽見面，他錄下母子對話，表示特地回家一趟是要跟媽媽報平安，媽媽也安慰他：「我們自己做好，不用管別人說什麼，我看你這樣，真的一個人在那裡，身為一個父母，都是會很不捨，想到心裡就難過。」媽媽話說到一半還一度哽咽，而張敏慎則安慰媽媽，他知道自己在做甚麼，接下來也會打起精神，繼續「用節目說話」。針對頻道拆夥內幕，羅時豐當時就有透過聲明稿發聲，表示「羅時豐D.L 不務正YA」的YouTube頻道、臉書、IG、抖音是因為管理團隊轉換的關係，才要將下架過去拍攝的所有影片下架，他們也提醒商家可以提前備份留存做紀念，但不可用於商業用途。未來羅時豐則將和「外甥」合作，繼續出現在另一個YouTube頻道「大牛比較懶」中，也表示和侄子沒有鬧翻，只是雙方終止合作，目前各自安好，似乎想緩和「撕破臉」的說法。