響應2024全國古蹟日！新北6大文場館免費入園　特色、時間總整理

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▲鶯歌陶瓷藝術園區後方一座「遠得要命藝術廁所」​​​​​​​，一直都是熱門打卡景點。（圖／取自鶯歌陶瓷藝術園區臉書）

▲新北市立十三行博物館為北台灣第一座考古主題博物館，今明兩日將開放免費參觀。（圖／取自新北市立十三行博物館臉書）

▲黃金博物館為國內第一座以生態博物館為理念的博物館，從2004年11月開館至今。（圖／取自黃金博物館臉書）

▲新北市坪林茶業博物館為台灣唯一茶主題公立博物館，民國86年（1997年）成立。（圖／取自新北市坪林茶業博物館官網）

▲淡水古蹟博物館內，包含紅毛城、淡水海關碼頭、小白宮、滬尾礮臺等場館。（圖／翻攝淡水古蹟博物館官網）

▲板橋林家花園(林本源園邸)是目前台灣僅存最完整的園林建築。（圖／取自板橋林家花園官網）

文化部文化資產局訂今日9月21日至明日9月22日將於國定古蹟、前空軍總司令部「台灣當代文化實驗場」舉行「2024全國古蹟日」活動，新北市文化局公布，為歡慶全國古蹟日，新北有6大文場館，包含五館一園，將免費開放參觀，《NOWnews今日新聞》整理全國古蹟日由來與「五館一園」的相關資訊一次看。每年九月第三個週末定為「全國古蹟日」，目的在於邀請社會大眾共同關注、保存文化資產及其價值。自從2001年開始，為了增進民眾對於台灣在地文化古蹟的認識，文化部參考「歐洲文化遺產日」（European Heritage Days, Journées européennes du patrimoine）的精神，串連各地方政府辦理各種圍繞著文化古蹟的活動。而今年文化部文化資產局則訂今日9月21日至明日9月22日將於國定古蹟、前空軍總司令部「台灣當代文化實驗場」，舉行「2024全國古蹟日」活動。新北市文化局公布，為歡慶全國古蹟日，新北有6大文場館，今明兩日免費開放參觀，還有多處國定、市定古蹟、考古遺址、歷史、紀念建築等地，也都享有參觀免門票。為全台首座以陶瓷為主題的博物館，目前之展覽以鶯歌陶瓷博物館出版之《灰釉--植物灰的故事與應用 》一書為基礎，從個別材質的文化流變、科學特性到創作表現形態的梳理，集合跨越時空的窯口樣本、同一流派系統的作品共同展出，該展只到明天9月22日。有趣的是，陶瓷藝術園區後方一座「遠得要命藝術廁所」，一直都是熱門打卡景點，是由9位國內外藝術家創作出9組奇幻構想、玩味十足的陶藝作品，放眼所見的各種擬人化與鮮豔色彩的創作，平凡空間也變得生氣勃勃。地址：新北市鶯歌區文化路200號電話：(02)8677-2727開館時間：09:30-18:00北台灣第一座考古主題博物館，經由地質學者林朝棨勘查後定名為十三行遺址，後經考古學者石璋如、臧振華、劉益 昌等人陸續發掘出極具代表性之文物及墓葬遺物等。為距今1800年至500年前臺灣史前鐵器時代之代表文化，其人種可能與平埔族中凱達格蘭族有關，出土重要文物為陶器、鐵器、煉鐵爐、墓葬品及與外族之交易品等。地址：新北市八里區博物館路200號電話(02)2619-1313開館時間：週一～五09:30分~17:00；週六、日及國定假日09:30分~18:00黃金博物館為國內第一座以生態博物館為理念的博物館，自2004年11月開館以來，以「生態博物館」的理念，戮力於結合社區力量，盼能將金瓜石、水湳洞地區珍貴的自然生態、礦業遺址、景觀風貌、歷史記憶及人文資產進行妥善的保存。地址：新北市瑞芳區金光路8號電話：(02)2496-2800開館時間：週一～五09:30~17:00，週六，週日及國定假日09:30~18:00。台灣唯一茶主題公立博物館，民國86年成立， 坐落於坪林區北勢溪畔，佔地近3公頃， 是一座閩南安溪風格的四合院建築。以創新思維結合數位互動科技與五感體驗，辦理各式茶主題特展及豐富有趣的教育推廣活動。地址：新北市坪林區水德里水聳淒坑19-1號電話：(02)2665-6035開館時間：週一～五 09:00—17:00；週六及週日 09:00—17:30以地方古蹟資料保存及維護為特色的博物館，包含紅毛城、淡水海關碼頭、小白宮、滬尾礮臺等場館。▪️新北市淡水區中正路一段6巷32之2號(行政中心)(02)2621-2830開放時間：各單位不同，皆09:30開始，至17:00或19:30板橋林家花園(林本源園邸)是目前台灣僅存最完整的園林建築，也是一座認識臺灣歷史與傳統建築的寶庫，現為國定古蹟。地址：新北市板橋區西門街9號電話：(02)2965-3061開放時間：09：00 ～ 17：00