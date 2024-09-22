你所不知道的周思齊！跟棒球記者打賭減肥　竟然賺了一個月的咖啡

42歲的中信兄弟當家球星周思齊真的要引退了！這對不少球迷來說是相當震撼，也很令人感傷的時刻，但對每天要跟「周董」相處，並且要「拷問」球員狀況的媒體記者來說，周思齊常常「妙語如珠」，並且十分風趣，他因為綽號「史蒂芬周」，也愛看周星馳電影，這也讓周思齊引退賽中，球迷可以在大巨蛋看到很多電影相關元素的照片，不過提到周思齊最有趣的地方，就是曾跟媒體打賭「減肥」，最後當然「勝者為王」，周思齊賺到了一個月的咖啡。
周思齊常常妙語如珠 引用「星爺」的電影橋段
認識周思齊，了解周思齊的人應該都知道，周董是「星爺」周星馳的粉絲，常常會用一些電影梗，如：《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》、《功夫》、《賭俠》系列、《大話西遊》系列等電影，都是周董的愛片。
有一次在新莊棒球場訪問，媒體問完周思齊近況等，開始進入「幹話」階段，他也會說出「打我啊，笨蛋！」（九品芝麻官）的經典台詞，或是開玩笑說出「別以為你長得帥我就不打你」、「我一秒鐘幾十萬上下」等台詞，令人防不勝防，但也拉近了跟周思齊的距離。
說實話，周思齊是相當聰明也勇敢的球員，他知道球員的價值，球星的魅力，懂得打造自己的個人品牌，所以成立「甩」潮牌，懂得用鄉民的語言，跟年輕人溝通，他在球基金會長期推動棒球人「閱讀」，也收到不少效果，馬傑森等球員，也都受過周思齊幫助，周思齊是真的有一套。
此外，周思齊不管是在投資，還是為自己未來理財等規劃，也都相當有一套，他曾開玩笑說：「我有一天希望可以當球隊老闆」，雖然只是看似異想天開的一句話，但周思齊還真有這樣的架勢，未來也要朝「制服組」的行政工作邁進。
最令人印象深刻的周思齊小故事，也是最不被所知的，就是他曾跟一位媒體從業人員打賭，由於這位棒球記者一直瘦不下來，曾跟他抱怨自己體態不佳，周思齊開心的說，「不然我們來打個賭，你3個月（還是半年）瘦下來10公斤，若沒有，就要請我喝一個月的咖啡」，當然，最後輸的人，是我，不是周思齊，引退愉快。
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認識周思齊，了解周思齊的人應該都知道，周董是「星爺」周星馳的粉絲，常常會用一些電影梗，如：《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《武狀元蘇乞兒》、《功夫》、《賭俠》系列、《大話西遊》系列等電影，都是周董的愛片。
有一次在新莊棒球場訪問，媒體問完周思齊近況等，開始進入「幹話」階段，他也會說出「打我啊，笨蛋！」（九品芝麻官）的經典台詞，或是開玩笑說出「別以為你長得帥我就不打你」、「我一秒鐘幾十萬上下」等台詞，令人防不勝防，但也拉近了跟周思齊的距離。
說實話，周思齊是相當聰明也勇敢的球員，他知道球員的價值，球星的魅力，懂得打造自己的個人品牌，所以成立「甩」潮牌，懂得用鄉民的語言，跟年輕人溝通，他在球基金會長期推動棒球人「閱讀」，也收到不少效果，馬傑森等球員，也都受過周思齊幫助，周思齊是真的有一套。
此外，周思齊不管是在投資，還是為自己未來理財等規劃，也都相當有一套，他曾開玩笑說：「我有一天希望可以當球隊老闆」，雖然只是看似異想天開的一句話，但周思齊還真有這樣的架勢，未來也要朝「制服組」的行政工作邁進。
最令人印象深刻的周思齊小故事，也是最不被所知的，就是他曾跟一位媒體從業人員打賭，由於這位棒球記者一直瘦不下來，曾跟他抱怨自己體態不佳，周思齊開心的說，「不然我們來打個賭，你3個月（還是半年）瘦下來10公斤，若沒有，就要請我喝一個月的咖啡」，當然，最後輸的人，是我，不是周思齊，引退愉快。