死刑合憲卻增8關卡　趙少康批大法官偽善：不廢死也不提終身監禁

37名死囚聲請的「死刑存廢釋憲案」，憲法法庭昨日做出合憲性解釋，但須限縮適用範圍。中廣前董事長趙少康批大法官，想廢死就大聲說出來，改成終身監禁的制度，把極惡之人與世隔絕、一輩子關起來，可是大法官不敢公然廢死，所以也不敢提終身監禁的補救方案，大法官及民進黨的偽善，可以看得清清楚楚。
趙少康說，大法官騙社會，死刑有條件合憲，有條件卻等於不合憲，大玩文字遊戲，請問大法官跟詐騙集團有什麼不同？大法官不敢跟80%的社會主流唱反調，不敢明目張膽違反法律情感判決死刑違憲，卻絞盡腦汁設計出八道關卡，關關卡住死刑，表面雖未廢死，卻達到實質廢死的目的，用心惡毒、手段陰狠，根本不是大法官應該的態度與行徑。
趙少康說，廢不廢死，本來是立法院的權責，立委代表最新民意，立委不敢廢死，大法官越俎代庖，民進黨借刀殺人，以為可以逃避責任，人民的眼睛是雪亮的，對不需經過選舉只需仰賴民進黨恩給的大法官，以及躲在背後操控的民進黨，這個帳在下次選舉，是要一票一票算回來的。
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趙少康說，廢不廢死，本來是立法院的權責，立委代表最新民意，立委不敢廢死，大法官越俎代庖，民進黨借刀殺人，以為可以逃避責任，人民的眼睛是雪亮的，對不需經過選舉只需仰賴民進黨恩給的大法官，以及躲在背後操控的民進黨，這個帳在下次選舉，是要一票一票算回來的。